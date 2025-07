Il prossimo fine settimana porterà con sé condizioni meteorologiche estreme in tutta Italia, secondo le previsioni meteo più recenti. Mentre un promontorio anticiclonico di origine africana influenzerà il clima, le giornate di sabato 19 e domenica 20 luglio 2025 vedranno temperature elevate e afa su gran parte del territorio, con il rischio di temporali improvvisi in alcune regioni.

Gli esperti meteo avvertono di un caldo estremo che colpirà in particolare il Sud, con temperature che potrebbero superare i 44°C, mentre il Nord potrebbe affrontare piogge intense e grandinate.

Allerta per condizioni di temperature particolarmente alte – leonardo.it

Un promontorio africano porta sole e caldo estremo, ma con possibili temporali

Il weekend in arrivo sarà dominato da un anticiclone africano che promette sole e stabilità atmosferica su tutta la Penisola. Tuttavia, questo fenomeno porterà anche un caldo estremo che interesserà soprattutto le regioni meridionali. Gli esperti di ilmeteo.it sottolineano che, nonostante il bel tempo prevalente, alcune zone saranno soggette a improvvisi “colpi di scena temporaleschi”. La situazione richiede cautela, specialmente nelle ore pomeridiane quando l’aria calda e umida potrebbe provocare perturbazioni atmosferiche.

Sabato 19 luglio 2025: temporali sulle Alpi e caldo intenso nel resto d’Italia

Le previsioni per sabato 19 luglio 2025 indicano un cielo sereno su gran parte d’Italia, dalle Alpi alle coste siciliane. Tuttavia, nelle ore pomeridiane le Alpi occidentali potrebbero vedere i primi temporali a causa dell’accumulo di calore e umidità. Questi temporali potrebbero essere accompagnati da piogge intense, colpi di vento e grandinate, spostandosi progressivamente verso le Alpi orientali. I meteorologi consigliano di non sottovalutare il sole e di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche variabili.

Domenica 20 luglio 2025: ondata di caldo rovente al Sud, temporali locali al Nord

Per domenica 20 luglio 2025, le previsioni indicano un’ulteriore intensificazione del caldo rovente al Sud, con temperature che potrebbero raggiungere picchi di 42-44°C in regioni come la Puglia, la Basilicata e soprattutto la Sicilia. Al Nord, il tempo rimarrà variabile con temporali pomeridiani previsti nelle aree alpine e prealpine. I cittadini sono invitati a rimanere informati sui bollettini meteo e a prendere le necessarie precauzioni per affrontare queste condizioni estreme.