In un periodo dell’anno in cui il caldo estivo e le giornate soleggiate dovrebbero farla da padrone, un’inattesa perturbazione atmosferica si prepara a sconvolgere il fine settimana del 12-13 luglio. Un doppio fronte ciclonico, proveniente rispettivamente da Germania e Polonia e dalla penisola iberica, porterà una serie di temporali e grandinate su ampie aree del territorio italiano.

Le regioni più colpite includeranno il Nord-Ovest, la Sardegna, la Toscana e il Lazio, con estensione fino alla Campania. Nonostante il carattere irregolare delle piogge, il maltempo sarà accompagnato da brevi schiarite e fasi soleggiate, offrendo un breve sollievo prima del ritorno del caldo.

Allerta per condizioni temporalesche – leonardo.it

Un doppio attacco atmosferico porta una tempesta inaspettata

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, l’inizio del weekend vedrà il dominio del sole sulla maggior parte del territorio italiano, con temperature piacevolmente estive. Tuttavia, tra sabato sera e domenica, le condizioni cambieranno drasticamente. Un’area ciclonica situata tra Germania e Polonia spingerà aria instabile verso il Nord Italia, mentre un vortice iberico raggiungerà la Sardegna e le coste tirreniche. Questo doppio attacco atmosferico porterà fenomeni di fulmini, grandinate e acquazzoni intensi, alterando significativamente il clima normalmente asciutto di luglio.

Le regioni più colpite e le previsioni per domenica

La giornata di domenica 13 luglio si prevede come la più critica per il maltempo. Al mattino, rovesci interesseranno il Nord-Ovest e la Sardegna, per poi spostarsi rapidamente verso la Toscana e il Lazio. Nel pomeriggio, acquazzoni intermittenti e grandinate potranno colpire tutto il versante tirrenico fino alla Campania, e in modo irregolare anche parte del Nord Italia. Nonostante la presenza di schiarite e fasi soleggiate, i temporali saranno brevi ma intensi, conseguenza del cambiamento climatico che rende sempre più frequenti queste configurazioni meteorologiche anomale.

Un rapido ritorno del caldo africano

Il maltempo, sebbene intenso, avrà breve durata. Già da lunedì 14 luglio, l’anticiclone africano tornerà a imporsi, garantendo un rapido aumento delle temperature e condizioni meteorologiche stabili su tutto il territorio nazionale. Questo ritorno del caldo offrirà un sollievo per chi spera in un’estate calda e soleggiata, ma evidenzia anche la necessità di prepararsi a fenomeni meteorologici sempre più imprevedibili. In un contesto climatico in continua evoluzione, la capacità di adattarsi a queste variazioni sarà cruciale per affrontare le sfide future.