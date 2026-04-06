Whatsapp, arrivano nuove emoji (ma solo su questi smartphone)

WhatsApp sta portando l’esperienza di messaggistica a un nuovo livello con l’ultima aggiunta di emoji basate su Unicode 17.0, nell’aggiornamento beta per Android. Non è solo una questione di aggiungere nuove faccine: questa mossa segna un passo importante nell’evoluzione della comunicazione visiva, con un’attenzione particolare alla modernità e alla funzionalità.

L’introduzione delle nuove emoji è una risposta alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla varietà espressiva nelle conversazioni quotidiane. WhatsApp, da sempre in prima linea nell’adozione dei più recenti standard Unicode, non ha deluso le aspettative con il rilascio delle emoji di Unicode 17.0 nella sua versione beta.

Con questa mossa, la piattaforma di messaggistica si prepara a semplificare l’espressione delle emozioni, rendendo la comunicazione ancora più immediata e naturale.

Un mondo visivo sempre più ricco

Nell’aggiornamento beta 2.26.13.5, WhatsApp ha aggiunto una serie di nuove emoji che permettono agli utenti di esprimere sentimenti e concetti in modo più sfumato.

La nuova serie di icone include, tra le altre, una faccina distorta che esprime confusione o sopraffazione, un’emoji di scarpette da ballo per celebrare la passione per la danza, e persino un’orca, un animale marino che mancava dal repertorio emoji, simbolo perfetto per i messaggi oceanici e di sensibilizzazione sulla conservazione.

Un altro punto interessante dell’aggiornamento è l’introduzione dell’emoji “Creatura pelosa”, ispirata al Bigfoot e allo Yeti, che aggiunge un tocco di mistero alle conversazioni. Questa aggiunta si inserisce nel filone di emoji fantasiose, che includono anche il “Trombone”, ideale per rappresentare l’amore per la musica, e lo “Scrigno del tesoro”, perfetto per esprimere avventura o il desiderio di ricchezza.

Ogni emoji è progettata per essere facilmente riconoscibile e per arricchire la comunicazione. Ad esempio, l’emoji “Nuvola di lotta”, con le sue stelle, è perfetta per rappresentare situazioni caotiche, battaglie o conflitti. L’aggiornamento rende possibile comunicare attraverso simboli visivi che riflettono più precisamente l’ampio ventaglio di esperienze emotive quotidiane.

L’accessibilità e l’integrazione universale

Grazie all’integrazione diretta nel selettore emoji di WhatsApp, queste nuove espressioni visive sono ora facilmente accessibili a tutti gli utenti Android che hanno installato la versione beta più recente.

Ciò che rende questo aggiornamento ancora più significativo è che le nuove emoji sono finalmente compatibili con i dispositivi iOS, rendendo la messaggistica su WhatsApp più fluida e universale. Non ci saranno più preoccupazioni sul fatto che le nuove emoji possano non essere visibili o compatibili tra i vari dispositivi.

L’adozione immediata di Unicode 17.0 significa che gli utenti non dovranno più fare affidamento su tastiere di terze parti per accedere a queste nuove espressioni. WhatsApp ha reso possibile l’integrazione diretta, permettendo agli utenti di selezionare e inviare le emoji più aggiornate con un semplice clic.

Un passo verso un’esperienza di messaggistica evoluta

Con questa mossa, WhatsApp sta continuando a posizionarsi come leader nel campo della messaggistica istantanea, dando agli utenti strumenti sempre più sofisticati per comunicare e interagire in modo dinamico.

WhatsApp sta attuando un cambiamento graduale, e come per ogni versione beta, l’accesso alle nuove emoji potrebbe non essere immediato per tutti gli utenti. Tuttavia, questa funzionalità si espanderà rapidamente, raggiungendo un pubblico sempre più ampio nei prossimi giorni.