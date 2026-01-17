WhatsApp ascolta gli utenti: in arrivo una funzione segreta per le chat

WhatsApp continua a evolversi, ascoltando le richieste dei propri utenti e introducendo novità pensate per migliorare l’esperienza quotidiana. Una delle modifiche più attese riguarda la gestione dei link nelle conversazioni: quel piccolo dettaglio che, se trascurato, può rendere le chat confusionarie e poco leggibili.

Molti utenti si sono spesso lamentati di link lunghi e incomprensibili che interrompono il flusso della chat, soprattutto nei gruppi. Con il nuovo aggiornamento, WhatsApp vuole rendere più immediata la lettura dei messaggi, senza compromettere la possibilità di accedere alle informazioni complete quando serve.

Come cambierà la visualizzazione dei link

La funzione, già disponibile nella versione più recente per iOS, punta a rendere le anteprime dei link più compatte e leggibili. Quando un link viene condiviso con anteprima attiva, l’app mostrerà solo le informazioni essenziali, tutto il resto dell’URL, spesso lungo e complicato, verrà nascosto, evitando di appesantire la chat e distrarre chi legge i messaggi.

Questo non significa che l’utente perda l’accesso al link completo. In situazioni specifiche, ad esempio quando due collegamenti dello stesso sito presentano anteprime simili, è possibile visualizzare l’URL completo tenendo premuto sul nome del dominio. A quel punto WhatsApp apre un pannello con diverse opzioni: aprire il link nel browser predefinito, copiarlo, aggiungerlo alla lista di lettura o visualizzarne il percorso completo.

Come cambierà la visualizzazione dei link – leoanrdo.it

Oltre a rendere la chat più ordinata, la novità ha anche un risvolto importante sulla privacy. In passato, per creare l’anteprima, WhatsApp contattava il sito di destinazione, trasmettendo automaticamente l’indirizzo IP dell’utente. Con le nuove impostazioni, è possibile disattivare le anteprime dei link: in questo caso il messaggio mostra l’URL completo senza effettuare richieste esterne, proteggendo così i dati personali. La funzione rispetta quindi 2 obiettivi fondamentali, offrire una lettura più chiara e mantenere un alto livello di sicurezza per chi preferisce non condividere informazioni con siti esterni.

Gli utenti più curiosi possono sperimentare la funzione subito: basta aggiornare WhatsApp all’ultima versione per iOS e condividere un link. Con pochi tocchi si potrà decidere se visualizzare il link completo o accedere rapidamente alle informazioni principali, rendendo le conversazioni più ordinate e piacevoli da leggere.

Secondo quanto riportato dai registri ufficiali, la funzione era già comparsa in versioni beta precedenti, ma il rilascio più recente indica che la distribuzione sarà graduale e destinata a tutti gli utenti nelle prossime settimane. Gli sviluppatori hanno ascoltato feedback e suggerimenti, dimostrando come piccoli dettagli possano migliorare significativamente l’esperienza quotidiana di milioni di persone.