Nel 2025, WhatsApp ha introdotto una funzione innovativa chiamata “Riassumi messaggi”, progettata per rivoluzionare la gestione delle chat affollate. Questa novità, attualmente in fase di rollout graduale per utenti selezionati negli Stati Uniti, consente di generare una sintesi automatica dei messaggi non letti, aiutando a recuperare rapidamente il filo della conversazione senza dover scorrere tutto lo storico. La tecnologia utilizzata garantisce una totale privacy, mantenendo la crittografia end-to-end intatta e proteggendo i dati degli utenti.

La tecnologia dietro “Riassumi messaggi”: Private Processing e intelligenza artificiale

La funzione “Riassumi messaggi” si basa su una tecnologia avanzata chiamata Private Processing, annunciata da WhatsApp nell’aprile 2025. Questo sistema offre la possibilità di utilizzare intelligenza artificiale per elaborare i messaggi in modo sicuro, garantendo che anche Meta non possa accedere ai dati degli utenti. Le informazioni vengono processate in tempo reale, senza salvataggi, preservando il controllo degli utenti sui propri contenuti. Questo assicura che la privacy rimanga un pilastro fondamentale dell’esperienza su WhatsApp.

Attivazione della funzione “Riassumi messaggi”: requisiti e modalità

Per attivare la funzione “Riassumi messaggi”, gli utenti devono assicurarsi che la loro app WhatsApp sia aggiornata all’ultima versione. Una volta aperta una chat con messaggi non letti, un banner in alto offre la possibilità di generare un riassunto intelligente. Questo riassunto appare in un riquadro, evidenziando i punti principali raggruppati per tema, senza necessità di uscire dalla conversazione o accedere a menu aggiuntivi. Attualmente, la funzione è disponibile solo in lingua inglese e per un numero limitato di utenti, selezionati nel rollout iniziale.

Gestione della funzione “Riassumi messaggi”: opzioni di disattivazione

Per gli utenti che preferiscono leggere i messaggi per intero, WhatsApp offre la possibilità di disattivare la funzione. Basta accedere al menu “Impostazioni”, poi “Chat” e infine “Private Processing” per disabilitare il riassunto dei messaggi. Questo permette di mantenere un’esperienza tradizionale, senza interferire con il normale funzionamento delle chat. La funzione “Riassumi messaggi” si aggiunge come strumento utile per chi gestisce numerose conversazioni o partecipa a gruppi attivi, senza alterare l’essenza dell’applicazione.