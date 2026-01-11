Wi-fi lento o ballerino? Lidl ti dà la soluzione ummediata a pochi euro, addio tecnici

Chi non ha mai provato la frustrazione di un Wi-Fi che va e viene proprio quando serve di più? Video che si bloccano, chiamate che cadono, pagine che non si caricano. In molte case il problema non è l’abbonamento internet, ma la distribuzione del segnale tra le stanze. Muri spessi, distanza dal modem e interferenze possono trasformare la connessione in un vero incubo quotidiano.

Lidl propone un dispositivo compatto, discreto e sorprendentemente accessibile, che promette di migliorare la copertura Wi-Fi senza chiamare tecnici o affrontare spese importanti. Ed è proprio questo che sta facendo parlare molti clienti.

Wi-Fi di casa spesso non basta, ci pensa Lidl

Il modem fornito dall’operatore è quasi sempre posizionato vicino all’ingresso o alla presa telefonica. Una scelta pratica, ma non ideale per diffondere il segnale in tutta la casa. Il risultato è noto: vicino al router la connessione vola, mentre nelle stanze più lontane diventa instabile o quasi inesistente.

Cambiare operatore o richiedere interventi tecnici non sempre risolve il problema, soprattutto se la linea in sé funziona bene. È qui che entrano in gioco i dispositivi di estensione del segnale, pensati per ampliare la copertura senza modificare l’impianto.

Tra le offerte non food in arrivo nei punti vendita Lidl dal 15 gennaio, spicca un estensore Wi-Fi firmato Xiaomi, uno dei marchi più conosciuti nel mondo della tecnologia accessibile. Il prezzo, 14,99 euro, è uno degli elementi che più colpisce, soprattutto se confrontato con soluzioni simili spesso vendute a cifre più alte.

Wi-Fi di casa spesso non basta, ci pensa Lidl – leonardo.it – screen Lidl

Si tratta di un dispositivo compatto, da collegare direttamente a una presa elettrica, progettato per operare sulla frequenza 2,4 GHz. Una scelta che privilegia la stabilità e la copertura, rendendolo adatto a case con pareti spesse o più livelli.

L’estensore Wi-Fi ha un compito semplice ma fondamentale: ricevere il segnale dal modem principale e ritrasmetterlo, ampliandone la portata. In pratica, crea un ponte tra il router e le zone della casa dove il segnale arriva debole.

La configurazione è pensata per essere alla portata di tutti. Bastano pochi minuti per collegarlo alla rete esistente e iniziare a navigare con maggiore continuità. Una volta attivo, il cambiamento si percepisce soprattutto nelle stanze più problematiche: streaming più fluido, connessioni più stabili e meno interruzioni.

Questo tipo di dispositivo non promette miracoli, ma risolve uno dei problemi più comuni nelle abitazioni moderne. È ideale per chi lavora da casa, per le famiglie con più dispositivi connessi o semplicemente per chi vuole navigare senza stress.