Xiaomi stupisce ancora: il misterioso dispositivo che si piega in tre fa già parlare il web

Nel panorama in continua evoluzione degli smartphone pieghevoli, Xiaomi si prepara a rivoluzionare il mercato con un dispositivo tri-foldable che promette di sfidare le attuali soluzioni di Huawei e Samsung. A oltre un anno dal primo brevetto, emergono nuovi dettagli sull’atteso smartphone che potrebbe rappresentare il fiore all’occhiello della casa cinese.

Xiaomi e l’innovazione nel settore degli smartphone pieghevoli

Il mercato degli smartphone pieghevoli ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale, con modelli come il Galaxy Z TriFold di Samsung e i dispositivi trifold di Huawei che hanno introdotto soluzioni innovative per l’ergonomia e la funzionalità. Tuttavia, mentre questi competitor hanno già presentato i loro dispositivi tri-fold, Xiaomi ha mantenuto un profilo più riservato, concentrandosi soprattutto sulla serie Mix Fold, con modelli che hanno riscosso successo per la qualità costruttiva e le prestazioni.

L’attenzione verso un dispositivo tri-foldable è emersa a seguito del brevetto depositato da Xiaomi più di un anno fa, che mostrava un design distintivo rispetto ai prodotti concorrenti. A differenza del Galaxy Z TriFold, il progetto Xiaomi prevede infatti un sistema di piegatura che elimina del tutto il display esterno, puntando a un’esperienza d’uso più immersiva e originale.

La recente comparsa del modello identificato come ‘2608BPX34C’ nel database IMEI del GSMA ha alimentato le speculazioni su un imminente sviluppo della serie Mix Fold, con la possibilità concreta che questo codice si riferisca al primo smartphone tri-foldable di Xiaomi. Fonti vicine al settore indicano che il dispositivo potrebbe essere lanciato ufficialmente nell’estate del 2026, segnando un passo decisivo per l’azienda.

Secondo le anticipazioni, il nuovo modello potrebbe rappresentare un’alternativa diretta ai Mate XT di Huawei e al Galaxy Z TriFold, posizionandosi come un prodotto rivoluzionario che combina design innovativo e tecnologia all’avanguardia. Nonostante l’assenza di conferme ufficiali, gli esperti di mercato ritengono che questo dispositivo possa sostituire o affiancare il previsto Xiaomi 17 Fold, successore spirituale del Mix Fold 4.

Nel 2025, Xiaomi ha consolidato la sua posizione nel segmento dei dispositivi pieghevoli grazie al successo della serie Mix Fold, caratterizzata da un equilibrio tra prestazioni elevate, qualità fotografica e un’esperienza utente affidabile. Con l’avvento del Mix TriFold, l’azienda sembra intenzionata a spingere ancora oltre i confini del design, puntando su una soluzione che potrebbe sfruttare un meccanismo di piegatura triplo per offrire una superficie di visualizzazione più ampia e versatile.

Nel frattempo, Samsung ha recentemente aggiornato la sua linea con il sito dedicato al Galaxy Z TriFold, mentre Huawei continua a investire nei suoi modelli trifold. Questa competizione spinge Xiaomi a innovare e a differenziarsi, facendo leva sulle proprie capacità di ricerca e sviluppo per proporre un dispositivo che possa essere non solo tecnologicamente avanzato, ma anche capace di attrarre una fascia di utenti appassionati di novità.