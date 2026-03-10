YouTube compie 21 anni, tutti lo conoscono ma pochi sanno per cosa era nato e di chi è oggi

Nel marzo 2026, YouTube celebra il suo 21° compleanno, un traguardo incredibile per una piattaforma che ha rivoluzionato il mondo.

Oggi, YouTube è una delle piattaforme più utilizzate al mondo, con circa 2,7 miliardi di utenti attivi mensili, ma pochi sanno che la sua nascita era lontana dalle intenzioni che oggi la definiscono.

L’idea iniziale di YouTube risale al 2005, quando tre ex dipendenti di PayPal, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, lanciarono il sito con un obiettivo ben preciso: offrire un luogo dove caricare video per incontrare nuovi partner. All’inizio, infatti, YouTube non era destinato a diventare il colosso che conosciamo oggi, ma un sito di incontri, con il motto “Tune in, Hook up” (Connettiti e rimorchia). Gli utenti dovevano caricare video in cui si presentavano e raccontavano che tipo di persona stavano cercando.

Tuttavia, l’idea non ha avuto il successo sperato, poiché ben presto si è rivelato che pochi utenti volevano caricare video romantici. Questo ha portato i fondatori a rivedere completamente la loro visione, abbandonando l’idea del dating per concentrarsi su un formato di video più ampio e versatile.

Il 23 aprile 2005, tutto cambiò quando Jawed Karim, uno dei co-fondatori, pubblicò il primo video nella storia di YouTube, intitolato “Me at the Zoo”. Questo video, girato dallo stesso Karim allo zoo di San Diego, è oggi considerato un simbolo del cambiamento che stava per avvenire nel mondo del video online. Sebbene il video fosse semplice e privo di effetti speciali, segnò l’inizio di una nuova era: quella della condivisione spontanea di contenuti video da parte degli utenti.

Da quel momento in poi, YouTube ha continuato a crescere a un ritmo vertiginoso, con milioni di video caricati ogni giorno e una crescita continua nell’uso della piattaforma. Oggi, si stima che ogni giorno vengano caricate decine di milioni di video e che vengano consumate oltre 1 miliardo di ore di contenuti.

L’acquisizione da parte di Google

Nel 2006, YouTube divenne un fenomeno globale e non passò molto tempo prima che una delle più grandi aziende tecnologiche al mondo decidesse di acquisirlo. Nell’ottobre del 2006, Google acquistò YouTube per 1,65 miliardi di dollari in azioni. Un affare che sembrava rischioso all’epoca, ma che si è rivelato un colpo di genio. Oggi, YouTube è la piattaforma di video più importante e redditizia al mondo, contribuendo significativamente ai ricavi di Google.

Con l’anno 2025 alle porte, YouTube ha raggiunto un fatturato impressionante, con oltre 60 miliardi di dollari di ricavi previsti, tra pubblicità e servizi in abbonamento come YouTube Premium. La piattaforma ha anche messo a punto diverse strategie per diversificare le sue entrate, con il lancio di nuove funzionalità, come YouTube Shorts, che si riflettono nel crescente numero di utenti e nella costante innovazione.

Questa crescita ha portato YouTube a diventare un vero e proprio fenomeno culturale, influenzando la musica, il cinema, le tendenze di consumo e il giornalismo. Non è più solo un luogo dove guardare video, ma una vera e propria piattaforma di creazione di contenuti, che ha dato vita a una nuova generazione di influencer e creatori.