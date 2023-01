“Il successo di Zelensky come leader in tempo di guerra si è basato sul fatto che il coraggio è contagioso”, ha scritto Time.

Volodymyr Zelensky è stato nominato persona dell’anno dalla rivista Time. Il quattordicinale statunitense ha riconosciuto la leadership esercitata dal presidente ucraino durante l’invasione russa in Ucraina. La rivista ha sottolineato come “Zelensky abbia galvanizzato il mondo, in un modo che non vedevamo da decenni. La decisione di non lasciare Kiev mentre cominciavano a cadere le bombe russe è stata epocale!“.

Time ha eletto Volodymyr Zelensky come Persona dell’anno 2022. La rivista ha spiegato di aver scelto il presidente ucraino “per aver dimostrato che il coraggio può essere contagioso quanto la paura, per spingere persone e nazioni a unirsi in difesa della libertà e per ricordare al mondo la fragilità della democrazia e della pace”.

Zelensky ha fronteggiato l’invasione russa nel paese dalla fine di febbraio, diventando un leader sulla scena mondiale. Ha ottenuto diverse vittorie nella guerra contro la Russia, fermando, in gran parte, l’avanzata delle truppe del Cremlino, permettendo all’Ucraina di riappropriarsi dei suoi territori.

Il presidente ucraino, in passato, ha lavorato come attore e ha interpretato il ruolo di presidente proprio in una serie televisiva. I suoi videomessaggi sono diventati un appuntamento fisso durante il conflitto, nei quali ha mostrato un contegno serio ma rassicurante durante i frequenti discorsi al popolo ucraino.

Ha anche servito come massimo rappresentante dell’Ucraina nel resto del mondo, chiedendo la NATO e paesi come gli Stati Uniti di venire in suo aiuto per fermare l’aggressione della Russia.

Altre importanti personalità ucraine

All’inizio di quest’anno, la rivista TIME ha incluso tre ucraini nella lista delle 100 persone più influenti del mondo. Il presidente Zelensky e Valerii Zaluzhnyi – comandante in capo – sono stati inseriti nella categoria “Leader“, mentre il caporedattore di Ukrainska Pravda, Sevgil Musaieva è presente nella categoria “Innovatori“.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

Allo stesso tempo, la rivista ha riconosciuto lo “spirito dell’Ucraina”, incarnato da innumerevoli individui che hanno contribuito alla lotta contro l’aggressione russa. La rivista ha anche menzionato il ruolo dei giornalisti “che hanno rischiato la vita per raccontare le storie“.

“La sfida è trovare un modo per parlarne in modo che il mondo continui a interessarsene“, ha detto Olga Rudenko, caporedattore del Kyiv Independent.

