L’Italia è in zona gialla e sono molti quelli che sognano di fare un weekend fuori porta: quali sono le regole per alberghi & Co?

Quello del 06 febbraio 2021 è il primo weekend che vede la maggior parte delle regioni italiane in zona gialla. Questo significa che, in parte, quanti vorranno potranno tornare a viaggiare. Ovviamente, ci sono dei limiti, ma considerando la prigionia vissuta negli ultimi mesi, anche una gita fuori porta sembra un grande traguardo.

Anche se quasi tutta Italia è in zona gialla, ci sono comunque delle regole da rispettare. Dal coprifuoco ai musei, passando per gli alberghi e i ristoranti: cosa possono e non possono fare i cittadini?

Italia in zona gialla: cosa è consentito fare?

Habemus zona gialla: per qualcuno è un traguardo, per tanti altri non cambia nulla. Eppure, anche se le restrizioni continuano ad esserci, questo cambio di colore consente di avere un po’ di libertà in più.

Innanzitutto, con la zona gialla non è più vietato uscire fuori dal proprio comune .

Si può viaggiare in tutta la regione di appartenenza.

. Si può tranquillamente soggiornare in albergo. Pertanto, quanti avessero voglia di concedersi un weekend di svago potranno farlo. Le strutture ricettive, infatti, sono aperte. Quante hanno i ristoranti al loro interno, inoltre, possono garantire colazione, pranzi e cene.

Zona gialla: cosa non si può fare?

Come hanno ripetuto più e più volte i sindaci di tutte le città italiane, però, zona gialla non significa un “tana libera tutti“. Ecco che cosa non possiamo ancora fare:

Per quanto riguarda gli spostamenti fuori regione , invece, questi non sono consentiti fino al 15 febbraio 2021. Discorso a parte per coloro che hanno una seconda casa : se la stessa è situata fuori dalla regione di appartenenza, si potrà andare soltanto se è di proprietà o con un contratto di affitto firmato prima del 14 gennaio 2021.

È bene sottolineare, infine, che il coprifuoco è sempre valido in tutte le zone dalle 22:00 alle 5:00 del mattino successivo.

Quali attività sono aperte?

Quanti vogliono concedersi un fine settimana di svago potranno andare al bar o al ristorante? Sì, queste strutture sono aperte, ma solo fino alle 18:00. Dopo questo orario, il servizio al tavolo è sospeso e si potrà fare soltanto l’asporto.

I musei e le mostre, invece, sono chiusi nel fine settimana e aperti soltanto dal lunedì al venerdì. Ovviamente, si può accedere solo con mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza. Inoltre, i tempi sono contingentati ed è consigliato prenotare la visita.

I centri termali resteranno chiusi, ad eccezione di quelli che erogano prestazioni essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche.

I centri commerciali, tranne che farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, sono chiusi durante il weekend.