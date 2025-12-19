C’è ma non si vede: il nuovo stendibiancheria hi-tech firmato Xiaomi

Xiaomi continua a distinguersi per la capacità di unire tecnologia, design e funzionalità in prodotti pensati per semplificare la vita quotidiana. Negli ultimi anni l’azienda cinese ha ampliato la propria offerta dedicata alla casa smart, introducendo dispositivi che puntano a ottimizzare gli spazi e migliorare l’esperienza.

In questo contesto si inserisce il nuovo stendibiancheria a scomparsa, una proposta che interpreta in modo innovativo un’esigenza comune a molte abitazioni moderne. L’idea è offrire un sistema efficiente che non comprometta l’estetica degli ambienti mantenendo però tutte le funzionalità di uno stendibiancheria.

Il nuovo stendibiancheria Xiaomi è davvero smart

La gestione dello spazio domestico è diventata una priorità per chi vive in appartamenti di dimensioni ridotte, dove ogni elemento deve essere funzionale, non invasivo. Gli stendibiancheria tradizionali, spesso ingombranti e poco armoniosi, rappresentano una delle criticità più diffuse nelle case contemporanee.

I vecchi stendibiancheria andranno in pensione grazie a Xiaomi – leonardo.it

Xiaomi ha scelto di intervenire proprio su questo punto, proponendo una soluzione discreta che si integra perfettamente con l’arredamento. Il risultato è un dispositivo che unisce praticità e minimalismo, rispondendo alle esigenze di chi cerca ordine e pulizia visiva.

Il nuovo Mijia Smart Invisible Clothes Drying Rack nasce con l’obiettivo di eliminare l’ingombro, offrendo un sistema che scompare completamente quando non è in uso. La struttura, progettata per essere installata a incasso nel soffitto, permette di recuperare spazio prezioso in ambienti come bagno, camera da letto o balcone.

Una volta richiuso, il dispositivo diventa praticamente invisibile, mantenendo intatto il design della stanza e liberando ulteriormente lo spazio vivibile. È una soluzione pensata per chi desidera un ambiente ordinato e libero da intralci senza rinunciare alla funzionalità.

Accanto all’aspetto estetico, Xiaomi ha integrato anche elementi tecnologici che rendono il dispositivo ancora più versatile e moderno. La presenza di una luce da 36W consente di utilizzare il sistema come punto luminoso, ampliando le possibilità d’uso sia in ambienti interni sia esterni.

La gestione tramite app Mi Home permette di controllare apertura, chiusura e impostazioni luminose, oltre a collegare il dispositivo all’ecosistema IoT dell’azienda. La struttura è stata sottoposta a migliaia di test di resistenza, garantendo una durata stimata fino a otto anni con due utilizzi quotidiani.

Il Mijia Smart Invisible Clothes Drying Rack viene proposto in Cina a un prezzo di 1.149 yuan, pari a circa 138 euro. Il dispositivo utilizza una singola asta lunga due metri, caratterizzata da uno spessore ridotto che facilita l’installazione a incasso.

La combinazione tra design invisibile, funzionalità smart e illuminazione integrata rende questo stendibiancheria una soluzione ideale per chi desidera realmente ottimizzare gli spazi. Xiaomi conferma così la propria capacità di innovare anche negli oggetti più quotidiani, trasformandoli in elementi intelligenti e discreti.