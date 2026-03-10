Dentro una discarica moderna: il viaggio dei rifiuti che non possiamo riciclare

Quando si parla di discariche l’immagine che viene in mente è spesso quella di montagne di rifiuti abbandonati. La realtà di una discarica moderna controllata è molto diversa. Oggi questi impianti sono strutture ingegneristiche complesse progettate per isolare i rifiuti dal terreno, controllare le emissioni e recuperare energia dai gas prodotti durante la decomposizione.

Anche se la strategia europea punta sempre di più su riciclo e recupero dei materiali, una parte dei rifiuti continua comunque a finire in discarica. Secondo i dati dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in Italia circa il 17-18% dei rifiuti urbani viene ancora smaltito in discarica, pari a diversi milioni di tonnellate ogni anno. Per questo motivo la progettazione e la gestione di questi impianti rimangono un tema centrale nelle politiche ambientali.

Capire come funziona davvero una discarica moderna aiuta anche a comprendere perché l’Europa continui a considerarla l’ultima opzione nella gestione dei rifiuti, da utilizzare solo quando recupero e riciclo non sono più possibili.

Le diverse tipologie di discarica previste dalla normativa

La legislazione europea e italiana distingue diverse categorie di discarica, ognuna progettata per gestire specifiche tipologie di rifiuti. La direttiva europea 1999/31/CE sulle discariche stabilisce criteri molto precisi per la loro costruzione e gestione.

In generale si distinguono tre principali tipologie di impianto. Le discariche per rifiuti inerti, destinate a materiali che non subiscono trasformazioni chimiche rilevanti, come macerie e materiali da costruzione. Le discariche per rifiuti non pericolosi, che comprendono anche parte dei rifiuti urbani residui dopo i processi di selezione. Infine le discariche per rifiuti pericolosi, progettate con sistemi di sicurezza molto più complessi per isolare materiali potenzialmente contaminanti.

L’obiettivo della normativa europea è chiaro: ridurre progressivamente il conferimento in discarica privilegiando recupero di materia, compostaggio e riciclo.

Quanto durano davvero i rifiuti nel terreno

Una delle ragioni per cui le discariche devono essere progettate con grande attenzione riguarda la durata dei processi di degradazione dei materiali. I rifiuti organici subiscono una decomposizione anaerobica che può proseguire per decenni producendo liquidi altamente contaminanti chiamati percolato.

Secondo studi dell’European Environment Agency, i residui organici presenti nei rifiuti urbani possono restare attivi anche per 30 anni o più. Durante questo periodo si generano reazioni chimiche e microbiologiche che producono gas e liquidi da monitorare costantemente.

Il problema diventa ancora più complesso con materiali come plastica o rifiuti industriali che possono persistere nel terreno per tempi estremamente lunghi. Alcune plastiche, secondo diverse ricerche ambientali, possono lasciare tracce nel suolo per centinaia di anni. È uno dei motivi per cui la raccolta differenziata e il riciclo sono considerati strumenti fondamentali nella gestione dei rifiuti.

Il biogas prodotto dalla decomposizione dei rifiuti

Uno degli aspetti più interessanti delle discariche moderne riguarda la produzione di biogas. Quando i rifiuti organici si decompongono in assenza di ossigeno, i microrganismi trasformano la materia organica producendo principalmente metano e anidride carbonica.

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, una tonnellata di rifiuti può produrre nel tempo fino a 200-250 metri cubi di biogas. Se non viene controllato, questo gas può contribuire in modo significativo alle emissioni di gas serra. Il metano, ad esempio, ha un potere climalterante molto superiore alla CO₂.

Per questo motivo nelle discariche moderne vengono installati sistemi di captazione del biogas. Attraverso pozzi verticali inseriti nel corpo della discarica, il gas viene aspirato e convogliato verso impianti di cogenerazione dove può essere utilizzato per produrre energia elettrica e calore.

In questo modo una parte delle emissioni viene trasformata in una risorsa energetica.

Il problema del percolato e il controllo delle acque

Oltre ai gas, uno dei rischi ambientali più delicati è rappresentato dal percolato. Si tratta di un liquido che si forma quando l’acqua piovana attraversa i rifiuti trascinando con sé sostanze chimiche prodotte dalla decomposizione.

Nelle discariche controllate il percolato viene raccolto attraverso sistemi di drenaggio e convogliato in pozzi di raccolta dotati di pompe. Da qui viene trasferito in serbatoi e successivamente inviato a impianti autorizzati per il trattamento.

Parallelamente vengono installati pozzi piezometrici intorno alla discarica per monitorare costantemente la qualità delle acque sotterranee. Questo sistema consente di verificare che non vi siano contaminazioni delle falde acquifere.

Le barriere di sicurezza che isolano i rifiuti

Una discarica moderna non è semplicemente un’area dove vengono accumulati rifiuti. È una struttura costruita con diversi livelli di protezione progettati per isolare completamente i materiali dal terreno.

Il fondo della discarica viene generalmente realizzato con una barriera geologica naturale o artificiale, spesso composta da strati di argilla e membrane sintetiche impermeabili. Sopra questo sistema vengono installati i sistemi di drenaggio per il percolato e le tubazioni per la captazione del biogas.

Una volta terminata la vita operativa dell’impianto, l’area viene coperta con strati di terreno e vegetazione. Nonostante questo, la discarica deve rimanere sotto controllo per molti anni. Le normative europee prevedono infatti monitoraggi ambientali per almeno 30 anni dopo la chiusura.

Il problema delle discariche illegali

Accanto agli impianti controllati esiste però un problema molto diverso. In diversi Paesi europei, e in particolare in alcune aree dell’Italia, persistono discariche abusive legate a traffici illegali di rifiuti.

Secondo i rapporti annuali di Legambiente e della Direzione Investigativa Antimafia, il traffico illegale di rifiuti rappresenta uno dei settori più redditizi dell’economia criminale ambientale. In questi casi i rifiuti vengono smaltiti senza alcun controllo, con conseguenze gravi per il suolo, l’acqua e la salute pubblica.

È proprio per evitare questi scenari che le discariche moderne vengono progettate con sistemi di controllo molto rigidi e con procedure di monitoraggio continuo.

Nonostante tutti i progressi tecnologici, la discarica resta comunque l’ultima soluzione nella gerarchia europea dei rifiuti. Prima vengono prevenzione, riuso, riciclo e recupero di energia. Solo ciò che non può essere recuperato trova spazio in questi impianti progettati per ridurre il più possibile l’impatto sull’ambiente.