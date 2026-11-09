Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 ottobre 2026 la manovra finanziaria da 26 miliardi di euro, aprendo formalmente l’iter parlamentare della legge di bilancio. Al centro del provvedimento c’è una revisione dell’Irpef che allarga la platea dei beneficiari del taglio fiscale e l’abolizione del bollo auto, misura che tocca direttamente le tasche di milioni di automobilisti. Capire cosa prevede concretamente la manovra finanziaria 2026 — e chi riguarda davvero — è il punto di partenza per valutare l’impatto reale sul proprio reddito e sulla propria vita quotidiana.

Il taglio Irpef fino a 55.000 euro: cosa cambia per i redditi medi

La misura più attesa e più discussa della manovra è la revisione dell’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il governo ha previsto l’applicazione di un’aliquota del 33% per i redditi fino a 55.000 euro, estendendo così il perimetro del taglio fiscale rispetto alle soglie precedenti.

Cosa significa in pratica? Chi oggi si colloca nella fascia di reddito compresa tra il limite precedente e i 55.000 euro annui lordi potrà beneficiare di una pressione fiscale più bassa. Non si tratta di un’esenzione totale, ma di un alleggerimento dell’aliquota marginale applicata a quella fascia di reddito — un meccanismo che incide sull’importo netto in busta paga ogni mese.

È una misura che il governo Meloni presenta come un passo verso la semplificazione del sistema fiscale italiano, storicamente articolato su più scaglioni. La direzione è quella di avvicinarsi progressivamente a un modello con meno aliquote e soglie più chiare — anche se il percorso verso una vera flat tax generalizzata resta ancora lontano dall’essere completato.

Addio al bollo auto: il nodo del rimborso alle Regioni

L’altra misura di forte impatto diretto sui cittadini è l’abolizione del bollo auto. La tassa di possesso sui veicoli — una delle voci più odiate dagli automobilisti italiani, spesso percepita come un prelievo privo di corrispettivi diretti — viene eliminata dalla manovra finanziaria 2026.

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Si tratta di un provvedimento che ha un peso economico significativo per chi possiede uno o più veicoli, in particolare per chi guida auto di media e alta cilindrata, dove il bollo può arrivare a centinaia di euro l’anno. Per le famiglie con più automobili, il risparmio cumulato può essere rilevante.

Il punto critico, però, riguarda le Regioni. Il bollo auto è un tributo regionale: le entrate finiscono nei bilanci delle amministrazioni locali, non dello Stato centrale. Abolirlo significa sottrarre risorse agli enti regionali, che dovranno essere compensati in qualche modo. Come avverrà questa compensazione — e con quali criteri — è una questione ancora aperta al momento dell’approvazione in Consiglio dei Ministri. Questo aspetto tecnico e politico è destinato ad animare il dibattito nelle settimane di esame parlamentare.

Le pensioni nella legge di bilancio

La manovra finanziaria 2026 include anche misure in materia previdenziale. Le fonti disponibili confermano la presenza di interventi sulle pensioni all’interno del provvedimento, ma i dettagli applicativi delle singole misure sono in fase di definizione nell’ambito del confronto parlamentare.

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Il capitolo previdenziale è tradizionalmente uno dei più delicati di ogni legge di bilancio italiana, perché tocca categorie molto diverse — dai lavoratori prossimi alla pensione a chi è già in quiescenza — con esigenze spesso difficili da conciliare all’interno di un perimetro di spesa definito. Con 26 miliardi complessivi da ripartire su più fronti, le scelte in materia pensionistica riflettono inevitabilmente compromessi tra priorità diverse.

Come si finanzia una manovra da 26 miliardi

Una manovra di questa dimensione richiede coperture consistenti. La legge di bilancio deve rispettare i vincoli europei sul deficit e sul debito pubblico, il che significa che ogni euro di taglio fiscale o di nuova spesa deve essere compensato da entrate aggiuntive o da risparmi altrove.

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Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2026 — poi destinato all’iter parlamentare per la conversione definitiva — costruisce le coperture su un mix di fonti. Il meccanismo di finanziamento di una manovra di questa portata è sempre il risultato di una negoziazione complessa, che prosegue anche durante l’esame in Parlamento attraverso emendamenti e aggiustamenti.

Vale la pena ricordare che la legge di bilancio precedente era stata approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati il 30 dicembre 2025, con i tempi stretti tipici delle ultime settimane dell’anno. Un percorso che si ripete puntualmente e che spesso porta a modifiche sostanziali rispetto al testo iniziale presentato dal governo.

Il calendario parlamentare e i prossimi passaggi

Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri avvenuta il 28 ottobre, la manovra finanziaria 2026 entra ora nel vivo dell’esame parlamentare. Le commissioni di Camera e Senato esamineranno il testo, i gruppi di opposizione presenteranno emendamenti, e il governo dovrà difendere le proprie scelte o accettare modifiche per trovare i voti necessari all’approvazione.

I temi più caldi — dalla compensazione alle Regioni per il bollo auto alle misure previdenziali, passando per i dettagli attuativi del taglio Irpef — saranno al centro di settimane di discussione intensa. Per i contribuenti, il momento decisivo sarà la versione finale della legge, quella che verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e che determinerà le regole effettivamente applicabili.

Chi vuole seguire l’iter ufficiale del provvedimento può consultare i lavori parlamentari attraverso il resoconto ANSA sull’approvazione in Consiglio dei Ministri. Le prossime settimane diranno quanto del testo originale sopravviverà all’esame parlamentare e quali misure subiranno aggiustamenti prima della conversione definitiva in legge.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.