L’app che analizza le tue bollette e ti dice subito se stai pagando troppo: è pure gratis

Ma non sempre ci è possibile perchè, anche cambiando gestore, la spesa certe volte, sembra rimanere sempre uguale. L’unica soluzione che ci resta è quella di cercare di analizzare le nostre bollette per capire dove sta il problema di un pagamento eccessivo.

Un consumo di troppo? Qualche servizio installato che noi non avevamo richiesto? In fondo, in quanti siamo capaci di leggere per bene una bolletta? Ecco che arriva la soluzione, ed è proprio dietro l’angolo.

Una app che ti aiuta a risparmiare in bolletta

Sei capace di leggere e comprendere tutte le voci di una bolletta? In effetti, non tutti lo sappiamo fare o, seppur vogliamo, non riusciamo sempre a capire cosa indicano le voci e quanto sia il loro effettivo costo da pagare sulle nostre bollette. La conseguenza è quella che paghiamo in modo pedissequo, senza lamentarci se, effettivamente, ci sia qualcosa in più che non abbiamo richiesto o che non ci tocca pagare.

Come risolvere questa situazione? Navigando su internet, si possono trovare alcune app che ci aiutano nella lettura delle bollette e, anche, a capire se abbiamo effettivamente un pagamento superiore a ciò che ci tocca, ma che ci aiutano anche a leggere e a comprendere tutte quelle voci, anche le più piccole, scritte in bolletta. Grazie a Marco Critelli, divulgatore su Instagram, in un suo video è stato possibile arrivare alla conoscenza di una di queste app.

Un’app che ci fa risparmiare tempo nella lettura ma, soprattutto, denaro da pagare nelle nostre bollette: l’app si chiama “Billoo” ed è una specie di cassetto virtuale dove possiamo inserire le nostre bollette. Iniziamo con l’installarla sul nostro cellulare, scaricandola da Google Play Store; successivamente, nella sezione apposita, carichiamo la nostra bolletta.

Selezioniamo il servizio “Controllo bolletta“: la app analizzerà la nostra bolletta in tutte le sue voci, e ci calcola anche quanto potremmo andare a risparmiare. Se la tariffa che abbiamo è conveniente, sulla app vedremo un voto alto alla nostra bolletta, se invece si può risparmiare, vedremo un voto basso. In pochi click, si può effettuare il “Billoo switch”, e cambiare la tariffa, scegliendo fra quelle che la app stessa ha trovato e selezionato in base alle nostre esigenze di consumo.

E lo si può fare direttamente in app e dalla app, in totale sicurezza, senza chiamare i call center ed attendere giorni interminabili. Viene tutto fatto dalla app, ma siamo sempre noi a decidere: lo si può fare 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Più semplice di così?