Mai visto prima: Lidl lancia un’iniziativa pazzesca che cambierà la spesa di tutti

Preparate le vostre app: il mondo Lidl sta per cambiare marcia. Il colosso tedesco della spesa smart sta lanciando una novità che promette di rendere i nostri carrelli ancora più leggeri (nel prezzo, s’intende). Dopo il successo planetario di Lidl Plus, che ormai quasi tutti abbiamo sul telefono, è arrivato in Danimarca un sistema di raccolta punti innovativo che potrebbe presto sbarcare anche nei nostri punti vendita italiani.

Lidl Point: come funziona la novità che integra Lidl Plus

Finora, essere fedeli a Lidl significava sconti immediati e “gratta e vinci” digitali. Una formula vincente che ha conquistato l’Italia (dove contiamo circa 780 supermercati) e l’Europa intera. Ma dal 29 gennaio 2026, la musica è cambiata per i clienti danesi con il debutto di Lidl Point.

L’idea è semplice ma geniale: il sistema vive dentro la stessa app che già usiamo. Ogni volta che fai la spesa, accumuli punti che puoi trasformare, a tua scelta, in coupon esclusivi e sconti extra. Come ha spiegato Mette Schacht Faerch, Customer Director di Lidl Danimarca, l’obiettivo è dare ai clienti il potere di decidere come essere premiati. Non solo sconti “subito”, ma un tesoretto di punti da far crescere spesa dopo spesa.

Cos’è Lidl plus? – Leonardo.it-

Lidl Italia non è più il “classico discount” di una volta. È diventata una realtà dinamica dove troviamo dal pane fresco ai prodotti gourmet, passando per i mitici attrezzi Parkside e l’arredamento per la casa. La tecnologia è già di casa nei nostri punti vendita, con casse ultra-rapide e bilance di ultima generazione.

L’introduzione di una raccolta punti strutturata nel nostro Paese sarebbe l’ultimo tassello mancante. Al momento, noi italiani godiamo di offerte mirate, ma non abbiamo un meccanismo di accumulo punti come accade in altre catene. Visto il successo danese, è molto probabile che il 2026 sia l’anno giusto per vedere il Lidl Point anche in Italia, rafforzando quel legame di fiducia che ci fa scegliere il marchio per la qualità dei suoi prodotti a marchio proprio.

Lidl non è solo un supermercato, è un gigante da oltre 114 miliardi di euro di fatturato che non smette mai di evolversi. La Danimarca è stata scelta come laboratorio per questo esperimento proprio per la sua propensione all’innovazione digitale, ma il modello è pronto per essere esportato in tutti i 26 Paesi europei in cui il marchio è presente.

Mentre aspettiamo l’annuncio ufficiale per i punti vendita italiani, Lidl continua a puntare su sostenibilità e lotta allo spreco alimentare, cercando di rendere l’esperienza d’acquisto non solo conveniente, ma anche etica e moderna. Se il sistema punti arriverà davvero da noi, fare la spesa diventerà una vera e propria strategia di risparmio personalizzata.