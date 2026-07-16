Prometeo tv del 15 luglio 2026: le notizie da non perdere

Un falso lancio attribuito ad Adnkronos ha annunciato oggi, 16 luglio 2026, in una chat di giornalisti parlamentari a Roma un presunto incontro tra Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, generando allarme perché il messaggio, secondo l’agenzia, non proveniva dai suoi canali ufficiali ed è stato subito segnalato come un caso da denunciare. La notizia, circolata per pochi minuti nel circuito informale degli addetti ai lavori, è stata smentita dalla direzione dell’agenzia, che ha parlato di un episodio grave e potenzialmente lesivo della correttezza dell’informazione.

Il falso lancio su Meloni al Quirinale e la smentita di Adnkronos

Il messaggio, presentato come un lancio Adnkronos, riferiva di una presunta salita al Quirinale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una formula secca, da agenzia, capace di far scattare subito verifiche, telefonate, richieste di conferma. Nel giro di poco, però, è arrivata la smentita: quel testo non era stato diffuso dai sistemi ufficiali di Adnkronos.

Il direttore dell’agenzia, Davide Desario, ha definito l’episodio “un fatto grave” e ha annunciato l’intenzione di procedere con una denuncia. “Non è un nostro lancio”, ha spiegato, chiarendo che l’agenzia si muoverà per tutelare la propria credibilità e ricostruire l’origine del messaggio. Poche parole, ma nette. Anche perché, in un contesto politico sensibile, un riferimento a Palazzo Chigi e al Colle può produrre effetti immediati.

La vicenda si è consumata in una chat riservata a giornalisti, uno di quei canali usati per scambi rapidi durante le giornate di lavoro tra Camera, Senato e redazioni. Non una piattaforma pubblica, quindi, ma un ambiente dove le informazioni rimbalzano con velocità e dove la fiducia nella fonte pesa molto. Proprio per questo il falso, anche se fermato presto, ha creato disagio.

Desario: “Fatto grave, denunciamo”

Secondo quanto riferito dalla stessa Adnkronos, la direzione ha avviato verifiche interne ed esterne per accertare come sia stato prodotto e diffuso il falso contenuto. Desario ha parlato di un attacco alla reputazione dell’agenzia e, più in generale, al lavoro giornalistico. “Denunciamo”, ha detto, lasciando intendere che la questione sarà portata all’attenzione delle autorità competenti.

Il punto, per chi lavora nell’informazione, non è soltanto la smentita. È il metodo. Un lancio d’agenzia ha un formato riconoscibile, un peso specifico, una funzione precisa: orienta le redazioni, attiva controlli, finisce spesso nei desk prima ancora che una notizia sia visibile al grande pubblico. Se quel formato viene imitato, il danno può correre più veloce delle verifiche.

In ambienti parlamentari, nelle stesse ore, diversi cronisti hanno raccontato di aver chiesto conferme a fonti di governo e del Quirinale. Nessuna indicazione ufficiale ha confermato la notizia. Anzi, la ricostruzione emersa porta nella direzione opposta: un falso messaggio, costruito per sembrare credibile e diffuso in un canale dove poteva essere intercettato da professionisti dell’informazione.

Il nodo delle chat dei giornalisti e della verifica delle fonti

Le chat tra giornalisti sono diventate, negli ultimi anni, una parte ordinaria del lavoro quotidiano. Servono per coordinarsi, scambiarsi orari, segnalare conferenze stampa, verificare spostamenti di ministri e leader di partito. Ma proprio quella rapidità, utile nelle giornate più concitate, espone anche a rischi. Un messaggio falso può insinuarsi tra decine di comunicazioni vere.

Nel caso del presunto incontro tra Meloni e Mattarella, la reazione è stata rapida perché il contenuto toccava due vertici istituzionali e perché la forma scelta richiamava quella di un’agenzia di stampa. È qui che la prudenza diventa decisiva. Prima di rilanciare, molti cronisti hanno cercato conferme dirette. Solo allora è arrivata la certezza che il testo non fosse autentico.

Il tema non riguarda soltanto l’errore individuale. Riguarda la fiducia nelle infrastrutture dell’informazione: agenzie, comunicati, accrediti, canali ufficiali. Quando un contenuto falso assume l’aspetto di una notizia verificata, il confine si assottiglia. E chi segue la politica da vicino lo sa bene: una frase su Palazzo Chigi, un passaggio sul Quirinale, un orario inserito nel modo giusto possono bastare a creare tensione.

Un caso che riapre il tema della disinformazione politica

L’episodio del falso lancio Adnkronos riaccende il dibattito sulla disinformazione nei circuiti professionali, non solo sui social network. Negli ultimi anni l’attenzione si è concentrata su post manipolati, account anonimi, immagini generate o decontestualizzate. Qui, invece, il meccanismo è più sottile: imitare un linguaggio tecnico, destinato agli addetti ai lavori.

Per questo la denuncia annunciata da Davide Desario assume un valore che va oltre il singolo caso. Stabilire chi abbia creato e diffuso il falso messaggio servirà a capire se si sia trattato di una provocazione, di un tentativo di confusione o di un’azione mirata contro l’agenzia. Al momento, in base alle informazioni disponibili, non risultano elementi ufficiali sull’identità dell’autore.

La giornata si è chiusa con una certezza: nessun lancio Adnkronos ha annunciato un incontro tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella nei termini circolati in chat. Il resto sarà materia di accertamenti. Intanto, nelle redazioni, resta una lezione pratica e ruvida: anche un messaggio breve, se scritto con il tono giusto, può sembrare una notizia. Finché qualcuno non alza il telefono e controlla.