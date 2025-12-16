Riqualificazione energetica, con gli incentivi cambi volto alla casa: di quanto aumenta il prezzo dell’immobile

Grazie ad alcuni incentivi in particolare, sarà possibile effettuare una più che valida riqualificazione energetica.

La riqualificazione energetica riguarda una serie di interventi funzionali e strutturali su un edificio con l’obiettivo di ridurre le emissioni, contenere i consumi e migliorare l’efficienza energetica.

Si tratta di un sistema molto utile ed efficace per ridurre costi, consumi, emissioni e rendere anche gli edifici esistenti più funzionali all’obiettivo di sostenere in modo sempre più determinante ed efficace l’ambiente.

Proprio di questo vogliamo parlarvi, e in particolar modo degli incentivi che permetterebbero di migliorare la vostra casa senza effettuare troppi sforzi particolari. Scopriamo, allora, di quanto può aumentare il prezzo di un determinato immobile così facendo.

Riqualificazione energetica, i bonus cambiano la tua casa: aumenta anche il valore dell’immobile

Stando a un report targato Nomisma-Rockwool, una riqualificazione di 24.000 euro può aumentare il valore di un immobile fino a 14.500 euro. Il ritorno economico può dunque superare il 23%, che è davvero un dato considerevole. Per arrivare a questa conclusione, sono stati analizzati milioni di edifici italiani. Quello che è venuto fuori è che applicare una adeguata riqualificazione energetica conviene non poco alle casse dei proprietari di uno o più immobili. Non solo sul piano ambientale, ma anche economico.

Quanto conviene la riqualificazione energetica degli immobili in Italia (www.leonardo.it)

Tuttavia, dipende dal tipo di intervento che decidiamo di realizzare. Installare un cappotto termico per tetto e pareti, sostituire vecchi infissi con nuovi più efficienti e rifare gli impianti può portare a un aumento del valore del 14,8%. Si arriva al 31% se il miglioramento di una casa arriva fino alla Classe A. Inoltre, c’è da considerare il fatto che il costo in bolletta potrebbe essere ridotto fino a 645 euro all’anno e nelle zone più fredde anche di oltre 1.000 euro. Una riqualificazione energetica, supportata magari da determnati incentivi, è un vero e proprio investimento immobiliare da tenere in considerazione non solo per un risparmio attuale, ma anche futuro.

Gli incentivi legati all’energia in particolar modo sono davvero tanti, e variano dall’impianto fotovoltaico alle fonti di energia rinnovabili e così via. Insomma, nel 2025 a quanto pare lo Stato italiano favorisce il rifacimento degli immobili già esistenti, rendendoli di fatto utilizzabili ancora per molti anni. In questo modo, c’è la concreta possibilità di fare uso di questi edifici senza temere conseguenze da parte dell’Unione Europea per quanto riguarda gli immobili che sono considerati e considerabili obsoleti e sostanzialmente da cambiare per renderli più sostenibili possibili.