Siccità, allarme Finapp: neve quasi finita sulle Alpi e pianure sempre più aride

L’Italia, nel pieno di una nuova ondata di calore dell’estate 2026, si trova a fare i conti con una risorsa idrica in rapido calo: secondo le rilevazioni di Finapp, startup nata nel 2019 come spinoff dell’Università di Padova, la neve sulle Alpi è ormai quasi esaurita e i suoli di pianura mostrano segnali di forte aridità, con possibili ricadute su agricoltura, industria e consumi civili.

Neve quasi finita sulle Alpi: il primo bilancio dell’estate

La fotografia arriva dalle sonde di Finapp, società italiana che misura l’acqua presente nel terreno e nella neve usando una tecnologia basata sui raggi cosmici e sulla fisica dei neutroni. I tecnici, interpellati da Adnkronos, parlano di un quadro peggiorato rispetto a maggio: “La neve sulle Alpi si è ormai pressoché completamente esaurita, anche alle quote più elevate”, hanno spiegato. Un dato che pesa, perché il manto nevoso rappresenta una delle principali riserve naturali capaci di alimentare fiumi, canali e falde durante i mesi più caldi. Con la sua scomparsa anticipata, viene meno una parte del sostegno che di solito accompagna l’estate, soprattutto nei territori del Nord. Non è un dettaglio da laboratorio: significa meno acqua disponibile proprio quando la domanda cresce, nei campi come nelle città.

Suoli più secchi e deficit idrico in aumento

Accanto alla perdita di neve in quota, le rilevazioni mostrano una condizione di forte aridità nei suoli di pianura, con valori di umidità inferiori a quelli registrati in primavera. Le alte temperature delle ultime settimane hanno accelerato l’evaporazione e aumentato il fabbisogno della vegetazione, aggravando un deficit già visibile in diverse aree del Paese. “Il trend osservato è quello di una progressiva riduzione della disponibilità idrica su gran parte del territorio nazionale”, hanno riferito gli esperti di Finapp. In altre parole, il terreno trattiene meno acqua e ne richiede di più. Una combinazione difficile, soprattutto nelle zone agricole dove colture, irrigazione e turnazioni dipendono da margini sempre più stretti. Secondo le prime valutazioni tecniche, per riportare molti suoli a condizioni considerate ottimali servirebbe un apporto consistente di acqua, ma l’estate è appena entrata nella sua fase più delicata.

Nord, Centro e Sud: il nodo del bacino del Po

L’effetto delle temperature elevate è stato diffuso, spiegano da Finapp, ma non tutte le aree partivano dalla stessa situazione. Il Mezzogiorno, all’inizio dell’estate, presentava un quadro meno deficitario rispetto al Nord e conserva ancora un margine più ampio di risorsa disponibile. Eppure questo vantaggio, se dovessero proseguire caldo e assenza di piogge, potrebbe ridursi nel giro di poche settimane. Nel Distretto idrografico del fiume Po, invece, la situazione appare più tesa: la neve in montagna è quasi scomparsa e la Pianura Padana registra condizioni di siccità marcata. È una doppia pressione. Da una parte i terreni secchi, dall’altra l’assenza della fusione nivale che di norma alimenta il sistema idrico estivo. “Si tratta di una tendenza, non di una previsione”, hanno precisato gli esperti, ricordando che l’evoluzione dipenderà dall’arrivo, o meno, di precipitazioni significative. Solo allora il bilancio potrebbe cambiare.

Agricoltura, industria e case: la gestione passa dagli invasi

Le conseguenze riguardano l’uso della risorsa idrica a più livelli: agricoltura, attività produttive e consumi domestici. Finapp misura direttamente il contenuto d’acqua nei suoli e nella neve, ma non monitora il livello di riempimento di invasi, dighe e altre riserve artificiali. Proprio da lì, però, dovrà arrivare gran parte dell’acqua necessaria nei prossimi mesi, visto che il contributo della neve è ormai ridotto al minimo. Per questo, spiegano i tecnici, sarà decisiva una gestione attenta dei prelievi, capace di tenere insieme irrigazione, fabbisogni industriali e usi civili. In uno scenario segnato da caldo persistente e piogge scarse, ogni settimana senza precipitazioni può aumentare la pressione sul sistema. Nei consorzi irrigui e nelle amministrazioni locali, il tema è già entrato nell’agenda quotidiana: programmare i consumi, evitare sprechi, decidere priorità. Non una misura d’emergenza isolata, ma una pianificazione concreta dell’acqua che resta.