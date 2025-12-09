Terrazza, 3 camere e soggiorno: a 30.000 euro la casa prefabbricata ed ecosostenibile da sogno

Nel contesto attuale del mercato immobiliare, segnato da una crescita continua dei prezzi delle abitazioni tradizionali, le case prefabbricate in legno si stanno imponendo come una soluzione innovativa, economica ed ecocompatibile. Questo tipo di abitazioni non è più relegato a semplici rifugi per le vacanze, ma si afferma sempre più come una residenza a tutti gli effetti, adatta a essere vissuta tutto l’anno grazie a una progettazione che coniuga design, funzionalità e sostenibilità.

AGNES: la casa prefabbricata in legno dal design funzionale e sostenibile

Tra le proposte più interessanti, spicca il modello AGNES, una casa in legno dotata di tre camere da letto, progettata per massimizzare la luce naturale e lo spazio abitativo. Prodotta da Pineca, questa abitazione si distingue per un prezzo competitivo, oggi fissato a 32.904 euro, grazie a un’offerta speciale Black Friday che permette un risparmio di oltre 2.600 euro rispetto al prezzo di listino di 35.520 euro.

AGNES è caratterizzata da quattro porte-finestre con doppi vetri che si affacciano su una terrazza di 30 m². Questa disposizione consente di godere di un ambiente luminoso, con vista libera e una forte connessione con l’esterno. La superficie interna di 75 m² è distribuita con intelligenza: tre camere da letto, due locali aggiuntivi adatti come spogliatoi o uffici, e un soggiorno centrale di 23 m² che integra cucina, zona pranzo e relax, ideale per famiglie numerose.

Fonte: YouTube – Quanto costa la Casa Agnes? Leonardo.it

Costruita con legno di pino nordico o abete scandinavo certificato, AGNES garantisce una sostenibilità elevata grazie anche all’isolamento termico di base – 50 mm su tetto, pavimento e pareti – che mantiene la casa fresca d’estate e calda d’inverno, riducendo i consumi energetici.

Il mercato delle case in legno prefabbricate sta vivendo una crescita significativa, favorita da una maggiore attenzione verso l’ambiente e da un’economicità complessiva che le rende accessibili a un pubblico più ampio. Il prezzo di una casa in legno di dimensioni simili a AGNES, tra i 70 e gli 80 metri quadrati, può variare indicativamente tra i 30.000 e i 50.000 euro per il solo kit di montaggio. Tuttavia, per un edificio completo chiavi in mano, con finiture, impiantistica e montaggio, il costo può salire intorno a 100.000 euro, includendo anche le opere accessorie come le fondazioni e gli allacciamenti alle utenze.

Il legno si conferma un materiale eccellente per l’isolamento termico e acustico, capace di garantire comfort abitativo e riduzioni sostanziali dei costi energetici nel lungo termine. Inoltre, la prefabbricazione permette tempi di costruzione rapidi, spesso intorno alle due settimane, e offre la possibilità di personalizzare finiture e configurazioni interne in base alle esigenze della famiglia.

Modelli come AGATA S, SCARLET S o DARLA rappresentano ulteriori esempi di abitazioni prefabbricate in legno, con caratteristiche diverse di dimensioni, numero di camere e finiture, ma accomunate da un forte orientamento alla sostenibilità e al risparmio energetico. Ad esempio, SCARLET S propone una terrazza estendibile di 17 m² e finestre in PVC color antracite, mentre DARLA offre un ampio soggiorno e cinque camere da letto, ideale per famiglie numerose