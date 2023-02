Francesca Giordano collabora da oltre dieci anni con lo studio legale e tributario Veronese & Associati con sede a Biella, coltivando un interesse verso la professione forense che la accompagna fin dalla tenera età.

Da sempre affascinata dalle scienze giuridiche, ha scelto di intraprendere gli studi legali spinta da un forte senso di giustizia e di difesa, mettendo in pratica le sue conoscenze e competenze subito dopo il conseguimento del titolo di studio e dell’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.

Francesca Giordano

Chi è Francesca Giordano: la biografia

Nata a Biella, Francesca Giordano vive attualmente tra la sua città natale e Aosta. Dopo il diploma di maturità classica, ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino conseguendo la laurea a pieni voti con una tesi in diritto amministrativo, focalizzata sulla tematica del giudizio di ottemperanza.

Successivamente al periodo di praticantato, ha ottenuto il titolo di Avvocato decidendo poi di iscriversi al Master di secondo livello in diritto e processo amministrativo presso l’Università degli Studi di Napoli.

Tornata a Torino, ha avviato una collaborazione con uno Studio di Avvocati amministrativisti durata oltre due anni e contestualmente è entrata a far parte dello studio legale e tributario Veronese & Associati di Biella.

Francesca Giordano: la carriera

Il lavoro di Francesca Giordano presso lo Studio Legale biellese la vede impegnata quotidianamente nel settore civile, in ambito giudiziale e stragiudiziale con particolare riferimento alla responsabilità in campo medico e alla materia di famiglia.

A guidare il suo modus operandi è soprattutto la spiccata propensione al Problem Solving, con l’obiettivo di trovare la soluzione ottimale per il cliente nel rispetto del rapporto rischio/beneficio che ogni giudizio inevitabilmente porta con sé. È proprio l’ascolto del cliente, inoltre, a rappresentare un punto cardine della sua attività.

“Penso che occorra mantenere un rapporto di aggiornamento costante con il cliente, che deve essere reso edotto dello stato della pratica. Alla base, ovviamente, occorre uno studio e un aggiornamento costante, soprattutto considerata la continua evoluzione del diritto.”

Vita privata e personale

La giornata tipo di Francesca Giordano inizia presto, dedicando un paio d’ore alla cura di sé e del suo cane prima di recarsi in Studio, dove si ferma fino a sera.

Consapevole di come una buona organizzazione del tempo sia determinante per gestire al meglio impegni e imprevisti quotidiani, l’Avvocato Giordano ritiene fondamentale cercare di mantenere sempre la propria individualità, pur lasciandosi ispirare dalle persone che hanno molto da insegnare.

“Se dovessi scegliere 3 parole che descrivono la mia persona opterei per costanza, precisione e schiettezza. La prima perché cerco sempre di pormi nuovi traguardi dedicandomi con perseveranza al raggiungimento dell’obiettivo. La seconda perché odio la superficialità e la terza, infine, perché non amo i giri di parole.”

Francesca Giordano

3 curiosità su Francesca Giordano

– Appassionata di natura e di animali, Francesca Giordano partecipa attivamente a diverse iniziative di volontariato.

“Ho fatto parte di un’associazione culturale con la quale abbiamo intrapreso numerose attività in favore della comunità, come la raccolta fondi per la donazione di un defibrillatore per un istituto scolastico locale o la consegna di doni ai bimbi del reparto pediatrico del nosocomio cittadino.”

– Quando non lavora pratica volentieri il disegno, interessandosi all’arte e alla fotografia a trecentosessanta gradi. Ama anche la lettura e tutto quello che riguarda il “dietro le quinte” del cinema.

– Immaginando la sua vita tra dieci anni, infine, Francesca ha le idee molto chiare.

“Non so dove sarò ma è certo che farò di tutto per essere una persona migliore di oggi.”

Riproduzione riservata © 2023 - LEO