Dopo l’addio di Pietro Curzio, è stata designata Margherita Cassano la nuova Presidente della Corte di Cassazione. La giurista toscana diventa così la prima donna a ricoprire la carica di giudice più alto in grado nella storia d’Italia. La sua nomina come unica candidata è stata proposta all’unanimità dalla Commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco chi è, tra carriera e privato.

Chi è Margherita Cassano, la carriera

È stato il terremoto che ha colpito i vertici della Cassazione a portare Margherita Cassano a capo della Suprema Corte. Presidente aggiunto della Cassazione, la magistrata è stata tra il 1998 e il 2002 consigliera togata del Csm, eletta con il gruppo di Magistratura Indipendente, la corrente più conservatrice della magistratura.

In carica come Presidente dal 5 marzo, Cassano entra anche a far parte come membro di diritto dell’organo di autogoverno dei magistrati. Nata a Firenze nel 1955 ma di origini lucane, con i genitori entrambi della Basilicata, la giurista ha cominciato la sua carriera nel 1980, nella Procura del capoluogo toscano, occupandosi in particolare di casi legati al traffico di droga e alla tossicodipendenza.

Prima dell’elezione al Csm, la Cassano ha affiancato l’ex Procuratore nazionale antimafia Pier Luigi Vigna nelle indagini sulla criminalità organizzata. L’approdo alla Presidenza della Cassazione è in realtà un ritorno: in passato ha lavorato alla Suprema Corte in vari ruoli, tra cui quello di Presidente della Prima sezione penale che si occupa di omicidi e violenze gravi.

Tornata a Firenze come Presidente della Corte d’appello, la magistrata toscana è rientrata in Cassazione nel 2020 come “numero due”, tre anni prima della prestigiosa carica che ricoprirà dal primo marzo. Ad indicare la figlia d’arte (il padre Pietro Cassano è stato uno dei protagonisti della magistratura nella lotta contro il terrorismo) è stato il Csm appena insediato e guidato dal vicepresidente Fabio Pinelli.

Cassazione, Presidente donna a 60 anni dalla 66/1963

Nella carriera della Cassano, c’era già un altro record: la presidente della Cassazione è stata anche la prima donna ad accedere ai vertici della Suprema Corte. Il primato arriva a 60 anni dalla legge che ha ammesso le donne al concorso in magistratura.

“Verrà il giorno in cui una nomina come la mia non sarà più una notizia, e allora sì, per davvero, quello sarà un gran giorno per tutte le donne”, ha dichiarato la Cassano in un’intervista a Repubblica dopo essere stata eletta dal Csm prima Presidente aggiunta della Cassazione.

La vita privata di Margherita Cassano

Non si hanno informazioni certe sul privato di Margherita Cassano, anche perché ha sempre mantenuto assoluto riserbo. Suo padre, come detto, era Pietro Cassano, anche lui magistrato.

Come Presidente della Corte di Cassazione il suo stipendio ammonta a 78474 euro all’anno.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO