Pietro Sella rappresenta una figura emblematica nel panorama bancario e finanziario italiano, incarnando una storia di successo, innovazione e impegno familiare che ha radici profonde. Laureato in Ingegneria Gestionale, è un alpinista appassionato, fotografo, padre di cinque figli e CEO del Gruppo Sella dal 2004, una realtà che si distingue per la sua storia, cultura imprenditoriale e per un approccio all’innovazione senza pari.

La storia di un gruppo centenario

Il Gruppo Sella nasce nel 1886, fondato da una famiglia che ha saputo trasformare la propria visione imprenditoriale e la passione per l’innovazione in un successo duraturo. Pietro Sella ha ereditato non solo il nome di questa illustre dinastia bancaria, ma anche il senso di responsabilità e la vocazione all’innovazione.

Pietro Sella

Un percorso professionale costellato di successi

La carriera di Pietro inizia all’interno della Banca Sella ricoprendo il ruolo di cassiere, seguendo la tradizione di famiglia che prevede esperienze lavorative all’estero. Questa esperienza, unita alla sua formazione in ingegneria gestionale, ha posto le basi per un percorso professionale distintivo. Nel 1996, assume la guida del dipartimento IT della banca, dando vita ai servizi di Ecommerce e Online Banking che oggi rappresentano punti di riferimento nel mercato italiano.

Innovazione e rinnovamento: Il gruppo Sella oggi

Sotto la guida di Pietro, il Gruppo Sella ha rivisto il proprio modello di business, ispirandosi a un nuovo ecosistema che include la gestione del capitale di rischio con Sella Ventures, l’accelerazione dell’innovazione aziendale tramite SellaLab, una nuova soluzione di Light Banking con Hype e la prima piattaforma di Open Banking API in Italia, ora conosciuta come Fabrick Platform. Il gruppo è tra i promotori del Fintech District, la prima comunità italiana di Fintech con sede a Milano, dimostrando un impegno costante verso l’innovazione e la cooperazione nel settore.

Nel 2018, viene fondato Fabrick, l’ecosistema di open banking che promuove la collaborazione tra banche, aziende e stakeholder fintech, con l’obiettivo di creare soluzioni innovative attraverso la propria piattaforma. Queste iniziative sottolineano l’approccio proattivo di Pietro e del Gruppo Sella nel promuovere l’innovazione e la digitalizzazione nel settore bancario e finanziario.

Un leader riconosciuto nel settore

Pietro Sella ricopre ruoli chiave nel panorama bancario e finanziario italiano ed internazionale: è Presidente di Pri.Banks, l’Associazione delle Banche Private Italiane, e di Endeavor Italy, oltre a essere membro del Consiglio dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Questi incarichi evidenziano il suo impegno verso il settore bancario, il sostegno all’innovazione e l’impulso verso lo sviluppo di un ecosistema finanziario più inclusivo e dinamico.

Pietro Sella incarna la figura dell’innovatore, del leader capace di guidare il suo gruppo attraverso le sfide del nuovo millennio, rimanendo fedele ai valori di famiglia e alla passione per l’innovazione. La sua storia e quella del Gruppo Sella sono testimonianza di come tradizione e innovazione possano coesistere, guidando il settore bancario verso nuovi orizzonti di crescita e sviluppo.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO