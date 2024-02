Nata nell’ombra di un cognome che ha segnato la storia industriale italiana, Ginevra Elkann ha saputo scolpire una propria identità nel mondo del cinema, distaccandosi dalle aspettative ereditarie per abbracciare una passione che l’ha portata a percorrere strade inaspettate. La nipote di Gianni Agnelli, figlia di Margherita e Alain Elkann, non ha mai permesso che il suo cognome definisse il suo valore nell’industria cinematografica: “Se i miei film non piacciono, spero che sia per ragioni che trascendono il mio cognome”, ha dichiarato, manifestando un desiderio di essere valutata per il suo talento e la sua arte.

Ginevra Elkann: la costruzione di un talento



Londinese di nascita ma cittadina del mondo per educazione, Elkann si è formata tra culture diverse, arricchendo il suo bagaglio personale e professionale. Il suo percorso accademico l’ha vista brillare all’università americana di Parigi e successivamente specializzarsi in regia cinematografica alla London Film School. Il suo progetto di tesi ha riscosso un discreto successo, ma per Elkann non si trattava di un traguardo: era l’inizio di un viaggio che l’ha portata a imparare il mestiere sul campo, lavorando per nomi prestigiosi come la Miramax e la Knopf e accanto a registi del calibro di Bertolucci e Minghella.

Dall’ombra alla luce: la conquista dell’autonomia artistica



Con la Caspian Films, fondata nel 2009, Elkann ha prodotto opere cinematografiche che hanno guadagnato l’attenzione dei festival internazionali, dimostrando che la qualità e la visione artistica possono emergere indipendentemente dal pedigree familiare. Il suo primo lungometraggio, “Magari”, è un’esplorazione personale che intreccia ricordi d’infanzia e riflessioni adulte, un’opera che le ha valso una candidatura ai David di Donatello come migliore regista esordiente.

Un impegno culturale che trascende il cinema



Non solo schermi e pellicole: Elkann ha abbracciato un ruolo attivo nella promozione della cultura, succedendo alla nonna Marella alla presidenza della Pinacoteca Agnelli di Torino e contribuendo attivamente alla Fondation Cartier di Parigi. Il suo impegno si estende anche al sostegno di iniziative artistiche emergenti, dimostrando che la sua visione è sia globale che inclusiva.

Una vita lontana dai riflettori, vicina alla creazione



Nonostante occasionali apparse in campagne pubblicitarie e un matrimonio che ha catturato l’attenzione dei media, Elkann preferisce rimanere dietro l’obiettivo, esplorando la vita attraverso il cinema, piuttosto che vivere alla luce dei riflettori. La sua casa di distribuzione Good Films, fondata nel 2012, è ulteriore prova del suo impegno nel portare storie significative al pubblico, confermando il suo ruolo non solo come erede, ma come creatrice di cultura.

