Massimo Romagnoli è una figura che ha dedicato la sua vita a una straordinaria carriera imprenditoriale e a un profondo impegno nella rappresentanza della comunità italiana all’estero. Originario di Capo d’Orlando, in Sicilia, Massimo ha trascorso gran parte della sua vita all’estero, in particolare in Grecia e in Belgio. La sua storia è un esempio di determinazione, passione e successo.

Educazione e Formazione

Massimo Romagnoli ha iniziato il suo percorso di studi presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Capo d’Orlando e successivamente si è laureato in Scienze dell’Educazione e Formazione presso l’Università Pegaso di Napoli. La sua sete di conoscenza lo ha spinto ad approfondire ulteriormente il suo bagaglio culturale con master in public administration, public relation e international politics a New York. Questa solida formazione accademica ha gettato le basi per la sua futura carriera di successo.

Editore e Comitato Italiano all’Estero

Dal 2001, Massimo Romagnoli è stato l’editore di Azzurri News, un mensile italiano redatto in Grecia e distribuito in tutta Europa. Questo ruolo gli ha permesso di diventare un punto di riferimento per la comunità italiana all’estero, fornendo informazioni rilevanti e promuovendo la cultura e gli interessi italiani in Europa.

Nel marzo del 2004, Massimo è stato eletto Consigliere del Comites (Comitato degli Italiani all’Estero) e Presidente del Comites Grecia. Nel 2004 è stato eletto anche Consigliere del C.G.I.E. (Consiglio generale degli Italiani all’Estero) per Grecia, Spagna, Turchia e Israele, dimostrando il suo impegno nella rappresentanza degli italiani all’estero.

Rappresentante in Grecia per la CIIM

Nel 2005, il Ministro per gli Italiani nel Mondo Mirko Tremaglia ha nominato Massimo Romagnoli rappresentante in Grecia per la Confederazione degli Imprenditori Italiani nel Mondo (CIIM). Questa nomina sottolinea la sua competenza nel campo degli affari internazionali e la sua capacità di promuovere gli interessi economici italiani all’estero.

Carriera Politica e Impegno Sociale

Nel 2006, Massimo Romagnoli ha intrapreso una carriera politica di successo, venendo eletto all’estero nella circoscrizione Europa come deputato di Forza Italia con un notevole sostegno da parte degli elettori, ottenendo ben 8.323 preferenze. Durante il suo mandato, ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di responsabile estero del Gruppo Euro-Parlamentari di Forza Italia e responsabile europeo di Azzurri nel Mondo.

Ha contribuito alla promozione dei legami tra Italia, Grecia e Cipro attraverso la sua posizione di vicepresidente esecutivo del gruppo interparlamentare d’amicizia Italia–Grecia e Italia–Cipro. Inoltre, Massimo Romagnoli è il fondatore e Presidente del Movimento delle Libertà e l’ex Presidente della Confederazione degli Imprenditori Italiani in Europa.

Carriera Imprenditoriale e Consulenza Internazionale

Parallelamente alla sua carriera politica, Massimo Romagnoli ha costruito una carriera imprenditoriale di successo. Ha iniziato la sua carriera lavorando nell’azienda di famiglia, specializzandosi nell’importazione di macchine agricole. Dal 1989 al 2006, è stato esclusivista per Lombardini motori e le macchine agricole Brumital e Zanon in Grecia e nel Medio Oriente. Nel 1993, ha fondato e diretto l’azienda “Progresso SA” in Grecia, un’impresa che ha prodotto gruppi elettrogeni distribuiti in tutto il Mediterraneo, con successiva espansione in Italia, Germania, Belgio e Regno Unito.

La sua passione per gli affari internazionali lo ha portato a essere nominato responsabile estero per la progettazione e la costituzione di parchi eolici e fotovoltaici in Grecia, Bulgaria e Turchia per il dipartimento energie alternative della Energetica Spa di Roma.

Contributi alla Comunità Italiana

Massimo Romagnoli è stato anche membro del Direttivo della Conferenza dei Giovani Italiani nel Mondo, dimostrando il suo forte interesse nell’engagement giovanile all’estero. Ha servito come vicepresidente esecutivo del gruppo interparlamentare d’amicizia Italia–Grecia e Italia–Cipro, promuovendo i legami tra questi paesi e l’Italia.

Ruolo di CEO e Imprenditore Internazionale

Dal 2017, Massimo Romagnoli è stato nominato CEO della Progresso APM Consulting GmbH a Monaco di Baviera, un’azienda specializzata in consulenza e gestione di Fondi Europei e delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, oltre a essere consulente nel settore della difesa internazionale. Dall’20 settembre 2018, è stato nominato CEO della Progresso APM Consulting SRL a Bruxelles, un’azienda esperta in Government Relations & Public Affairs.

Riconoscimenti e Onorificenze

In riconoscimento del suo impegno e dei suoi contributi alla comunità italiana all’estero, Massimo Romagnoli è stato insignito di importanti onorificenze, tra cui il titolo di Cavaliere dell’Ordine della stella della solidarietà italiana e Grande Ufficiale dell’Ordine della stella della solidarietà italiana.

