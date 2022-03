D’altronde come dice la CEO di InTarget Communication, Selene Vicenzi:

“Oggi se non hai un’importante presenza online, in pratica non esisti”

InTarget Communication realtà già ben piazzata sul mercato supporta aziende e personaggi pubblici nella generazione di idee creative e nella produzione e pubblicazione di snackable content.

Le piattaforme dove InTarget opera principalmente sono tutte quelle che permettono di comunicare con video brevi, mobile, full screen e contenuti editoriali virali: in primis Instagram, ma anche TikTok, Facebook, e YouTube.

Chi è Selene Vicenzi?

Selene Vicenzi, classe 1990, nata a Peschiera del Garda giornalista pubblicista, una laurea in scienze della comunicazione e numerose esperienze come giornalista, presentatrice, responsabile editoriale e comunicazione.

Giornalista per Tom’s Hardware Italia e Responsabile Comunicazione per In-Sane! Academy, la prima Accademia per Influencer, Selene, da anni collabora con Veronasera, dove le sue specialità sono le interviste al mondo dello spettacolo.

Oggi volto di Donna Glamour, fra gli altri ha collaborato con Telearena come co-presentatrice del programma di attualità e politica, DirettaVerona e con il quotidiano L’Arena.

Selene vanta una schiera di interviste importanti, negli anni ha intervistato tantissimi personaggi del mondo della tv e della musica.

Tra questi : Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Dolcenera, Loredana Bertè, Red Canzian, The Kolors, Anna Tatangelo, Enrico Ruggeri, Bianca Atzei, Andrea Damante, Giulia De Lellis, Roberto Cenci, Ultimo, Giovanni Masiero, Thimoty Cavicchini, Tania Cagnotto, Pio e Amedeo e molti altri.

Oggi produrre contenuti di qualità e costruire strategie dirompenti è la sua grande passione: per questo da quest’anno ha fondato In Target Communication, con la quale cura la comunicazione e presenza online di importanti aziende e personaggi pubblici.

Cos’è In Target Communication?

“In Target Communication è un team giovane e dinamico. E fin qui nulla di nuovo. La novità è che oltre a essere giovani e “dinamici”, sappiamo anche fare il nostro mestiere. In un mondo di agenzie, freelance e guru del marketing, l’anarchia regna sovrana. Ecco perché ho deciso di mettermi in proprio”-racconta Selene Vicenzi

Quali sono i servizi di In-Target communication?

“A dirigere i miei collaboratori fidati ci sono io! Insieme a un network di professionisti, ho ampliato i miei servizi nel campo dei social media e della comunicazione, soprattutto digitale, per conto di imprese, e-commerce, ma anche personaggi pubblici. Lavoriamo per brand in Italia e in Spagna. Con In-Target Communication ti aiutiamo a migliorare la tua presenza online per acquisire nuovi clienti.”- spiega Selene

(ecco tutti i servizi)

“Ricorda che la tua identità si decide online!

C’ERA una volta la pubblicità, oggi ci sono i SOCIAL..”- conclude Selene Vicenzi

Riproduzione riservata © 2022 - LEO