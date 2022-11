Da sempre sostenitore dell’innovazione e appassionato di tecnologie avanzate, Sergio Durante è riuscito a trasformare un innato interesse verso le automobili da corsa e lo spazio in una professione di successo, realizzandosi nel ruolo di ingegnere meccanico automobilistico imprenditore e artista.

La continua ricerca di soluzioni tecniche per migliorare la meccanica dei veicoli, rendendoli più veloci, dinamici ed efficienti, è stato il pilastro fondamentale nella carriera di Sergio Durante, che ha avuto l’opportunità di condurre progetti industriali e di ricerca e sviluppo con i più prestigiosi marchi automobilistici e aerospaziali a livello globale.

Chi è Sergio Durante: la biografia

Nato a Genova, Sergio Durante ha frequentato il liceo classico conseguendo successivamente la laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino. Il debutto nel mondo del lavoro è stato caratterizzato inizialmente dall’esperienza all’interno del Centro Ricerche FIAT a stretto contatto con realtà come Ferrari e Avio, seguita dall’ingresso nel famoso AMRC with Boeing in Inghilterra.

Una collaborazione che gli ha permesso di interagire con realtà come Boeing, Airbus, Rolls Royce e tutti i colossi mondiali del settore aerospaziale, ricoprendo il ruolo di coordinatore di progetti di ricerca, membro del CdA e occupandosi di materiali avanzati, di processi di produzione e di sistemi di trasporto ad elevata efficienza. Questa esperienza internazionale di alto livello viene profondamente integrata anche nelle sue opere d’arte, realizzate in fibre di carbonio riciclato e altri materiali innovativi.

Sergio Durante: la carriera

Attualmente Sergio Durante è a capo di D4S – Durante Space Tech, DIAD Group e WhiteBlood, tre realtà di successo legate al mondo della tecnologia, della ingegneria sostenibile e dell’arte, intesa come strumento di comunicazione e di sensibilizzazione verso l’ambiente e il rispetto profondo dell’essere umano.

D4S Motorsport è un marchio ad alto impatto emotivo, nato in ambito racing mirato al trasferimento tecnologico all’ambiente automobilistico e sportivo, gestito da Durante Space Tech, un’azienda multinazionale high tech focalizzata sullo sviluppo di applicazioni aeronautiche e spaziali. DIAD Group è attiva nel campo delle energie rinnovabili e delle innovazioni ecosostenibili. WhiteBlood Foundation è una associazione artistica che, lavorando su una matrice condivisa, si pone l’obbiettivo di affrontare i limiti e la fragilità della realtà, nel significato latino di ‘frangere’, attraverso la integrazione di alta tecnologia e ispirazione artistica

Impegnato quotidianamente nella gestione delle sue aziende, Durante focalizza l’attenzione soprattutto sui progetti sostenibili.

“Mi piace molto lavorare su progetti per la sostenibilità che abbiano basi tecnologiche concrete, non solo politiche. Non possiamo oggi invitare la gente a sostituire le proprie vetture catalogate ‘vecchie’ (magari Euro5) con le vetture elettriche, come sono attualmente concepite. Questo ci viene presentato come fosse la panacea ai problemi di inquinamento, ma la produzione di una vettura elettrica e il relativo smaltimento della ‘vecchia’ vettura esistente costa, in termini di impatto ambientale e consumo energetico, come se si continuasse ad utilizzare la vecchia vettura per i prossimi 50 anni. Questo vale per tutto, dai mulini a vento alle centrali solari: non si può intraprendere un progetto ambientale serio a prescindere da una analisi di ciclo vita LCE di quello che andiamo a costruire e di cosa andiamo a dismettere”

Vita privata e personale

Per Sergio Durante la chiave del successo si basa su due parole fondamentali: apertura mentale e innovazione, risorse determinanti in un mondo in forte accelerazione tecnologica.

“Già nel 2001 scrivevo un editoriale su una rivista italiana intitolato ‘Uragano Tecnologico’, preannunciando esattamente cosa stiamo vivendo in questi anni: la connessione Internet, all’epoca agli albori, avrebbe interconnesso le menti umane in modo esponenzialmente più efficiente, creando una sorta di mega rete neurale che ha iniziato a produrre innovazione a ritmi accelerati. Nel nostro mondo in così rapida accelerazione solo le menti aperte e adattabili hanno successo.”

Nessuna giornata è uguale all’altra per l’imprenditore, che divide il suo tempo tra il lavoro e le altre passioni personali come le auto da corsa. Più che avere un’unica figura di riferimento, infatti, l’imprenditore ha una predilezione per le persone impegnate su tanti fronti, dotate di spiccate capacità in tanti ambiti, sia lavorativi che personali.

3 curiosità su Sergio Durante

Sergio Durante è pilota di auto da corsa ed esegue personalmente test su vetture, correndo su pista, terra e ghiaccio anche partecipando ai campionati internazionali. Ha vinto due volte di seguito il campionato Porsche sulla neve e il campionato Internazionale Ice Challenge, ma per tenersi in forma pratica anche il surf.

Impegnato nel sociale, è socio fondatore di un Rotary Club a Torino e socio del Rotary Club di Tenerife.

È un appassionato di arte moderna, sia come artista che come collezionista.

Gli piace definirsi eclettico, dinamico e determinato, anche immaginando il suo futuro a lungo termine. Dove si vede tra 10 anni? Su Marte naturalmente…

