Biografia, carriera, successi professionali e interessi personali di Sergio Pellerey, direttore generale della sorprendente Fintech Feedo System S.p.A.

Sergio Pellerey è attualmente il direttore generale di Feedo System S.p.A., società proprietaria e promotrice della Piattaforma tecnologica per la digitalizzazione del denaro contante denominata Feedo. Piattaforma ideata e sviluppata dal 2018 da una brillante intuizione: sfruttare le opportunità dell’Open Banking derivanti dalla PSD2 (Payment Service Directive/Direttiva Europea sui servizi di pagamento) per introdurre una rivoluzione nella gestione del denaro contante trasformandolo – in tempo reale – in un saldo liquido bancario direttamente presso il Punto Vendita, sia esso piccolo (Farmacia, Tabaccaio, Ristorante, ecc..) oppure grande (facente parte della GDO o del settore Retail). Il Servizio di Cash/Treasury management erogato dalla Piattaforma Feedo è stato anche nominato il “POS del denaro contante”.

Scegliendo di mettere la sua professionalità e il suo ricco bagaglio di esperienze al servizio di una realtà innovativa, in costante ascesa, Pellerey ha contribuito a trasformare un ambizioso Progetto in una straordinaria e innovativa realtà che rappresenta quasi un “unicum” nel vasto panorama dell’Open banking e della finanza integrata.

Tale trasformazione è stata possibile anche grazie al coinvolgimento di primarie multinazionali, quali Toshiba e Gunnebo (oggi Partner industriali di FEEDO) nonché SIA (oggi NEXI) quale Partner primigenio nella collaborazione allo sviluppo tecnologico della Piattaforma.

Il percorso professionale e personale del General Manager è stato caratterizzato da svariate sfide da affrontare così come da numerosi successi, dietro i quali si celano soprattutto la sua spiccata capacità relazionale, la forte motivazione e il saper guardare lontano rispondendo con efficacia alle esigenze che caratterizzano lo scenario economico e finanziario, in continua evoluzione.

Sergio Pellerey

Chi è Sergio Pellerey: la biografia

Classe 1971, Sergio Pellerey è nato ad Aosta il 27 luglio da famiglia Sabauda, madre di origine francese e padre piemontese. Nella sua città natale ha conseguito il diploma, decidendo poi di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza e conseguendo la laurea presso l’Università Statale di Milano.

Il percorso formativo di Pellerey è proseguito seguendo l’iter della carriera notatile, prima frequentando la scuola del notariato a Roma e in un secondo momento specializzandosi a Napoli, dedicandosi poi alla pratica presso diversi e prestigiosi studi professionali.

Sergio Pellerey: la carriera

Una tappa importante del percorso professionale di Sergio Pellerey è rappresentata dal periodo effettuato nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica, dove dal 2002 al 2006 ha potuto offrire il suo supporto nella sfera delle attività operative a supporto delle varie dinamiche legislative e relazionali.

È proprio grazie al percorso di studi e alle molteplici esperienze maturate che il Manager ha potuto scoprire la sua vera vocazione: il diritto societario, una branca del diritto commerciale che ha ad oggetto, tra le altre, la governance e le operazioni societarie, ordinarie e straordinarie.

“Se tornassi indietro farei le stesse scelte in ambito accademico e professionale – afferma lo stesso Pellerey – perché la preparazione che mi ha dato la formazione notarile è vasta e comprende diverse aree, quale quella legale, fiscale, giuridica, amministrativa, fiscale ecc. È un bagaglio da cui ancora oggi attingo.”

Pellerey, nell’ambito delle proprie esperienze nel management aziendale, ha conquistato progressivamente posizioni apicali alla guida di una rosa di realtà aziendali di rilievo, non solo all’interno del panorama imprenditoriale italiano.

Dal febbraio 2021 (dopo un primo periodo come Consulente esterno), come accennato sopra, Sergio Pellerey è direttore generale di Feedo System S.p.A.

Come è nata l’idea di Feedo

Feedo rappresenta il Servizio innovativo di Cash/Treasury Management di valore fornito da Feedo System S.p.A. concepito con l’obiettivo di consentire agli Esercenti del settore del retail e della GDO di trasformare il cash in contante digitale direttamente nel punto vendita, soddisfacendo le principali esigenze degli Esercenti, quali la sicurezza, l’immediata disponibilità del proprio denaro sul proprio conte corrente nonché l’ottimizzazione/efficientamento della gestione della propria tesoreria e della contabilità amministrativa

È una piattaforma basata su un’infrastruttura di electronic cash management, un unico servizio integrato sviluppato seguendo gli standard di eccellenza tecnologica propri delle infrastrutture interbancarie, nato al fine di garantire una gestione automatizzata dell’intero ciclo del cash in tutte le sue fasi.

A illustrare la portata del progetto e i principali vantaggi è lo stesso Pellerey:

“La piattaforma è stata ideata e sviluppata con la collaborazione fondamentale di SIA, (oggi NEXI, società partecipata da Cassa Depositi e Prestiti). La tecnologia costituente il cuore pulsante della Piattaforma Feedo è rappresentata dalla FeedoChain, ossia un gateway polifunzionale, debitamente brevettata e tutelata non solo in Italia ma anche in Europa. Feedo è anche un marchio registrato in ambito europeo. La tecnologia Feedo ha permesso di scindere realmente il ciclo fisico della materialità del denaro dal ciclo virtuale dello stesso.”

Entrando più nel dettaglio del Servizio di Cash/Treasury management Feedo, l’Esercente, effettuando il versamento del denaro contante – in modalità Pro Soluto – all’interno di apposite FeedoSafe (ossia casseforti intelligenti integrate con la tecnologia Feedo), ha un immediato accredito automatico (in tempo reale) dell’intera somma versata sul proprio conto corrente tecnico.

“Da subito ho creduto in questo progetto perché lo stimolo principale era riuscire a realizzare un obiettivo che sembrava impensabile ma che, grazie alla nostra tecnologia, poteva diventare del tutto fattibile, rendendo “Cool” nonché moderno anche un “vecchio” strumento di pagamento quale il denaro contante, ossia digitalizzandolo!”

Il pagamento in denaro contante, come sottolinea il General Manager, costituisce ancora oggi il 57% (ossia 615 Miliardi di euro anno) del totale delle transazioni in Italia. Tutti i dati ufficiali, pur stimando una diminuzione in corso del denaro contante quale mezzo di pagamento, concordano nel prevedere nel prossimo decennio un assestamento di tale tipologia di pagamento intorno al 22% (ossia pari a 220 Miliardi) del totale delle transazioni. Da sottolineare come il pagamento in denaro contante garantisca e tuteli principalmente l’inclusività sociale, basti pensare che in Europa ammontano a oltre 80milioni di persone (ossia circa il 21% della popolazione europea) che non dispongono neanche di un conto corrente!

Vita privata e personale

Sergio Pellerey inizia la sua giornata lavorativa molto presto, dedicandosi alla lettura dei principali quotidiani e a tutte le attività che lo portano a contatto con i partner nazionali e multinazionali, gestendo relazioni strategiche, commerciali o, semplicemente, finalizzate all’acquisizione di informazioni.

“Mi piace cercare di essere allineato o, meglio, informato con quanto accade nel mondo cercando di comprenderne le evoluzioni. Mi piace e mi stimola frequentare e confrontarmi con quelli più bravi e con più esperienza di me per poter apprendere quanto più possibile.”

Filo conduttore delle sue esperienze professionali e dei traguardi conquistati sono proprio le relazioni esterne, l’innata empatia e la capacità di coltivare rapporti in modo proficuo per agevolare il posizionamento strategico delle realtà aziendali che ha gestito o diretto

Per il Manager, inoltre, è anche fondamentale riuscire a equilibrare in modo ottimale lavoro e vita privata, come precisa lui stesso:

“Ho una moglie molto intelligente, un privilegio che mi permette di conciliare al meglio la mia professione con le esigenze relative alla sfera personale.”

5 curiosità su Sergio Pellerey

– Tra le esperienze professionali di Segio Pellerey rientra anche quella di indossatore, una parentesi della sua vita dettata dall’esigenza di rendersi autonomo e indipendente, durante il periodo degli studi universitari, che gli ha permesso di spostarsi in tutta l’Europa.

– Leale, coraggioso, sincero: queste sono tre parole scelte dal Manager per descriversi in modo sintetico.

– Un mentore importante per la crescita personale di Sergio Pellerey è stato suo nonno, una figura che ha rappresentato per lui un modello di riferimento e una preziosa fonte di ispirazione.

– Nel suo tempo libero ama dedicarsi allo sport sperimentando diverse discipline, tra cui sci, calcio e boxe (livello agonistico): un’attività, soprattutto oggi, molto efficace per scaricare la tensione.

Sergio Pellerey

– Dove si vede tra un decennio?

“Un decennio forse ancora presto ma più avanti mi piacerebbe risiedere in Sicilia o in Piemonte, a produrre vino e coltivare piante officinali per diversi usi. Mi vedo bene in questo contesto ma avrò comunque sempre la necessità di restare collegato con il mondo, mai isolato e cercando di dare sempre il meglio.”

Riproduzione riservata © 2022 - LEO