Pietro Cascella è stato un pittore e uno scultore di origini abruzzesi che si è fatto conoscere e apprezzare anche all’estero. Sono sue tante opere che oggi ammiriamo nelle nostre città, come il Monumento alla via Emilia a Parma, La nave sul lungomare di Pescara e la Piazza di Milano tre. Vediamo chi era e quali sono stati i momenti più importanti della sua carriera.

Chi era Pietro Cascella: la biografia

Classe 1921, Pietro Cascella è nato il 2 febbraio a Pescara in una famiglia di artisti e il suo destino, forse, era già scritto. Suo padre Tommaso è stato un famoso pittore ceramista, così come il nonno Basilio e gli zii Michele e Gioacchino. E’ per questo che, fin da giovanissimo, si è interessato al mondo dell’arte, seguendo con attenzione i preziosi consigli del papà. Nel 1938 ha lasciato la sua città natale alla volta di Roma, dove si è iscritto all’Accademia di Belle Arti. Dopo aver praticato la pittura, nei primi anni Cinquanta la abbandona per dedicarsi alla scultura in pietra e bronzo.

Nel 1957 Cascella, con un progetto realizzato dal fratello Andrea e dall’architetto Julio Lafuente, ha partecipato al Concorso per il Monumento di Auschwitz. Dopo nove anni, l’opera viene realizzata con un disegno completamente diverso, studiato dallo stesso Pietro con l’architetto Giorgio Simoncini. Nel 1994 è la volta del Monumento alla via Emilia, collocato in Piazza Santa Croce a Parma. In seguito, la sua attività è molto intensa e ricca di riconoscimenti.

Pietro Cascella: l’incontro con Sebastian Matta

Nella carriera di Pietro Cascella è stato fondamentale l’incontro con Sebastian Matta, pittore e architetto cileno. E’ grazie a lui che l’artista rivolge la sua ricerca al marmo e alla pietra, materiali con cui realizza la maggior parte delle sue opere monumentali. Il 1971 è un anno importante: partecipa al XXIII° Salon de la Jeune Sculpture di Parigi, tiene una mostra al Palais de Beaux Arts di Bruxelles e gli viene dedicata una personale alla Rotonda della Besana di Milano.

Tante le sue opere monumentali che hanno riscosso apprezzamenti, come: Monumento alla Resistenza per la città di Massa Carrara, Monumento a tutti i giorni per la piazza della cattedrale di Pescina, La nave sul lungomare di Pescara, la Piazza di Milano Tre, l’Agorà all’Università di Chieti, la Porta della Sapienza a Pisa, l’Ara del Sole a Ingurtosu (Sardegna) e il Teatro della Germinazione nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Non solo in Italia, Cascella è acclamato anche all’estero, dove ha realizzato opere come L’Arco della Pace a Tel Aviv e Omaggio all’Europa a Strasburgo. Pietro ha accettato anche ingaggi privati. E’ suo, ad esempio, il mausoleo costruito nel 1993 all’interno del giardino della villa di Arcore di Silvio Berlusconi, che rappresenta idealmente la volta celeste.

Chi era Pietro Cascella: la vita privata

Nel 1945, Pietro Cascella si è sposato con la mosaicista trentina Anna Maria Cesarini Sforza. Nel corso della loro unione sono nati tre figlie: Benedetta, Tommaso jr. e Susanna. Quando il loro rapporto è giunto al capolinea, intorno a metà anni Sessanta, l’artista ha conosciuto la scultrice svizzera Basilea Cordelia von den Steinen. Sposata in seconde nozze, è da lei che nel 1972 ha avuto il quarto figlio, Jacopo. Quest’ultimo ha seguito le orme del papà. Fino al giorno della sua morte, avvenuta nel 2008 a Pietrasanta, in provincia di Lucca, Cascella ha vissuto con la seconda consorte e il pargolo nel Castello della Verrucola, a Fivizzano, in provincia di Massa Carrara.

3 curiosità su Pietro Cascella

–Pietro Cascella è stato insignito dell’Ordine della Minerva dall’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio e della Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte.

-A Pescara, in occasione del decennale della sua morte, è stato inaugurato il progetto Fuga dal Museo, un’esposizione diffusa dedicata all’arte scultorea di Cascella. Alcune sue opere sono conservate presso il Museo civico Basilio Cascella.

-Le spoglie di Cascella riposano nella tomba di famiglia da lui stesso realizzata, situata nel Cimitero di San Silvestro a Pescara.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO