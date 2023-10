L’utilizzo strategico di blog e social permette a chi li sa sfruttare di costruire veri e propri imperi economici e di potere. È il caso di molti influencer diventati ricchi grazie a foto e Stories postati su Instagram, articoli lanciati online, video pubblicati su YouTube e challenge su TikTok. I creator che vivono di engagement e importanti collaborazioni con aziende hanno fatto di quest’attività un lavoro che permette di guadagnare cifre importanti, addirittura a sei zeri.

I 5 influencer diventati ricchi sul web

È il caso di Giulia Nati, la 30enne blogger e influencer di Viareggio che si muove nel territorio del fashion. Con oltre un milione di follower su Instagram, l’imprenditrice digitale toscana è diventata stilista del brand Giulia N di scarpe e accessori e ha persino aperto un’Academy con sede a Milano. Oggi gestisce un’azienda con 20 dipendenti e una sua foto sui social “costa” 8.000 euro.

Percorso diverso per Clio Zammatteo, una delle beauty blogger più famose al mondo meglio nota come ClioMakeUp. La la truccatrice di Belluno è diventata prima youtuber e poi conduttrice televisiva grazie a Real Time, ma continua la sua attività di make-up artist partecipando a tutte le fashion week. Per Rizzoli ha pubblicato due manuali bestseller e il romanzo Sei bella come sei, liberamente ispirato ad alcune vicende della sua vita. Nel 2020 il suo fatturato è arrivato a 10 milioni di euro.

Salvatore Aranzulla

Chi cerca una soluzione a qualsiasi problema informatico avrà sentito nominare almeno una volta nella vita Salvatore Aranzulla. Con un sito dove trovare risposte e tutorial su come comportarsi con la tecnologia, ha messo in piedi un business che nel 2021 gli ha fatto guadagnare 4 milioni di euro.

Aranzulla non ha dipendenti ma solo collaboratori, redattori freelance che a quanto pare guadagnano 5 euro netti ad articolo (30 euro se arriva a 10.000 battute) per una media di 24-36 euro all’ora di retribuzione. Nessuna colpa del bistrattato ed eliminato reddito di cittadinanza che secondo molti rendeva pigre le giovani Partite Iva laureate e specializzate.

Nel mondo del web opera pure Marco Montemagno, l’ex campione di ping pong diventato tech entrepreneur per svelare i trucchi del marketing e dare dritte sul mercato delle criptovalute. Con una social media community da 3 milioni di follower, il suo canale YouTube conta 860.000 iscritti e ai suoi raduni partecipano folle oceaniche. “Monty” guadagna tra i 20.000 e i 35.000 euro a video: considerando che il canale ha 3.160 video, la fatica ne è valsa la pena.

Ma tra tutti gli influencer diventati ricchi sui social, la regina resta lei: Chiara Ferragni. Dai tempi di Blonde Salad ne è passata di acqua sotto i ponti e la fashion blogger è diventata imprenditrice digitale con marchi milionari, apparizioni televisive pagate a peso d’oro ed endorsement illustri. Il suo patrimonio è stato stimato in 40 milioni di dollari, mentre Forbes (che l’ha eletta influencer numero 1 al mondo) rivela che i suoi guadagni arrivano a 7 milioni di dollari l’anno. Briciole rispetto a Jimmy “MrBeast” Donaldson che domina la Top Creators 2023 della rivista con 82 milioni.

