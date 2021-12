Il 2021 sta per finire e come di consueto Forbes stila la lista dei dieci uomini più ricchi del mondo. Il report che il magazine compila ogni anno non presenta significative novità: in vetta alla classifica dei dieci super paperoni del globo svetta Jeff Bezos. Grazie alla pandemia e alle chiusure decise dai governi mondiali, il patrimonio netto del fondatore di Amazon è schizzato a 177 miliardi di dollari.

Chi sono i 10 uomini più ricchi del mondo: la classifica

Elon Musk occupa la seconda posizione. Il controverso leader di Tesla ha un patrimonio da 151 miliardi di dollari, ma secondo la classifica parallela World’s Real-Time Billionaires, redatta “in tempo reale” sempre da Forbes, Musk avrebbe superato Bezos nel corso dell’anno raggiungendo i 289 miliardi.

Bernard Arnault è al terzo posto: il chief executive del colosso della moda LVMH, che include tra i suoi marchi Fendi, Kenzo e Louis Vuitton, conta 150 miliardi di dollari di patrimonio, il doppio rispetto al 2020. Fuori dal posto resta Bill Gates: per il “filantropo” di Microsoft il patrimonio vale “appena” 124 miliardi di dollari.

Bill Gates finisce fuori dai podio dei paperoni del mondo

Mark Zuckerberg si piazza in quinta posizione. Sono 97 i miliardi di patrimonio per il discusso papà di Facebook. Sesto posto per Warren Buffett, il finanziere statunitense che con il suo fondo d’investimento ha un patrimonio da 96 miliardi di dollari.

Larry Ellison è settimo con un patrimonio da 93 miliardi di dollari. Dopo il fondatore di Oracle, arrivano Larry Page e Sergey Brin. L’ex Ceo e l’attuale presidente di Alphabet contano su un patrimonio, rispettivamente, di 91,5 e 89 miliardi di dollari.

Chiude la Top 10 l’imprenditore indiano Mukesh Ambani della conglomerata Reliance Industries con 84,5 miliardi. Ecco il riepilogo delle prime dieci posizioni: la somma di tutti questi patrimoni supera i 1150 miliardi di dollari.

Jeff Bezos Elon Musk Bernard Arnault Bill Gates Mark Zuckerberg Warren Buffett Larry Ellison Larry Page Sergey Brin Mukesh Ambani

Per trovare una donna nella classifica di Forbes si deve arrivare alla dodicesima posizione, occupata da Françoise Bettencourt Meyers. La donna più ricca del mondo è l’ereditiera del gruppo L’Oréal e vanta un patrimonio di 73,6 miliardi di dollari.

Al posto numero 17 c’è invece Alice Walton, la figlia di Sam, il boss di Walmart. L’erede dei supermercati ha 61,8 miliardi di patrimonio, mentre Julia Koch, la 58enne vedova di David, è più staccata con un patrimonio da 46,4 miliardi.

Italiani più ricchi al mondo: nel 2021 guida Ferrero

Il primo tra gli italiani è Giovanni Ferrero: occupa la posizione numero 40 con 35,1 miliardi di dollari di patrimonio, in aumento nell’anno agli sgoccioli e con ottime prospettive per il prossimo con l’ampliamento del Gruppo al mondo dei gelati confezionati.

Il secondo italiano in classifica è Leonardo Del Vecchio. Il patron di Luxottica si piazza al 62° posto con i suoi 25,8 miliardi di patrimonio. Restano fuori dai primi 100 il Ceo di Walgreens Boots Alliance Stefano Pessina, la proprietaria di Menarini Massimiliana Landini Aleotti e l’ex Cavaliere Silvio Berlusconi.

Dopo la Landini Aleotti, le donne più ricche d’Italia restano la stilista Miuccia Prada e Alessandra Garavoglia, la presidente del gruppo Campari. La lista completa è disponibile sul sito di Forbes.

Riproduzione riservata © 2021 - LEO