Solo una piccola e media impresa italiana su quattro utilizza l’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane. È il dato più significativo emerso dalla ricerca Meta-Ipsos pubblicata nell’ottobre 2026, che fotografa un Paese in cui il potenziale dell’IA nelle PMI è ampiamente riconosciuto, ma ancora poco sfruttato. Un paradosso che merita attenzione, soprattutto perché riguarda il tessuto produttivo su cui si regge l’economia italiana.

Un divario che non è solo tecnologico

Il 25% di adozione nelle operazioni quotidiane è un numero che suona basso, ma diventa ancora più eloquente se messo in relazione con ciò che le stesse imprese dichiarano di sapere. Il 70% delle PMI riconosce che l’intelligenza artificiale potrebbe far risparmiare tempo e risorse. Non si tratta quindi di ignoranza sul tema: la maggior parte degli imprenditori e dei manager sa che lo strumento esiste e che funziona. Il problema è altrove.

Questo scarto — tra consapevolezza e adozione effettiva — è uno dei segnali più chiari di un blocco che non è puramente tecnologico. Non mancano gli strumenti: piattaforme di IA accessibili, spesso gratuite o a basso costo, sono disponibili da anni. Mancano, semmai, le condizioni per usarle in modo strutturato all’interno di un’azienda con poche decine di dipendenti, risorse limitate e una gestione quotidiana già sotto pressione.

Le microimprese restano più indietro, ma non di molto

Lo studio Meta-Ipsos evidenzia che il divario digitale è particolarmente marcato tra le microimprese. Eppure il dato è meno netto di quanto ci si potrebbe aspettare: quasi una su tre — il 31% — dichiara di utilizzare l’IA nelle attività quotidiane. Un valore superiore alla media generale del 25%, che potrebbe sembrare controintuitivo.

Una spiegazione plausibile è che alcune microimprese — freelance, studi professionali, piccoli e-commerce — abbiano adottato strumenti di IA generativa per compiti molto specifici e ripetitivi: rispondere alle email, generare testi per i social, creare preventivi. Si tratta di un uso puntuale, non di un’integrazione strategica, ma è comunque adozione. Le imprese di dimensioni intermedie, invece, spesso si trovano in una zona grigia: abbastanza grandi da avere processi complessi, ma non abbastanza strutturate da avere una funzione IT o digitale dedicata che guidi la transizione.

→ Leggi anche: Prestiti a famiglie e imprese accelerano: +3,7% e ventuno mesi di crescita consecutiva

Il nodo della formazione: il 45% chiede competenze specifiche

Qual è il principale ostacolo che le PMI identificano? La ricerca è chiara: il 45% delle imprese indica che una formazione specifica le aiuterebbe a usare l’IA in modo più efficace. Non chiedono sussidi diretti, non chiedono strumenti diversi. Chiedono di capire come usare quelli che già esistono.

È un segnale che dovrebbe orientare le politiche di supporto alle imprese. Investire in percorsi formativi mirati — non corsi generici sull’intelligenza artificiale, ma programmi costruiti attorno ai processi reali di una PMI manifatturiera, di uno studio contabile, di un’agenzia di comunicazione — potrebbe sbloccare una quota significativa di quel 75% che oggi non utilizza l’IA nel lavoro quotidiano.

Il tema della formazione si intreccia con quello della fiducia. Molti imprenditori non adottano strumenti di IA perché non si sentono in grado di valutarne i risultati. Se non capisco come funziona uno strumento, non posso verificare se sta facendo bene il suo lavoro. E in un contesto aziendale, dove gli errori hanno conseguenze concrete su clienti e bilanci, questa incertezza pesa.

Immagine generata con AI

Il rischio di restare fermi mentre il mercato si muove

La ricerca Meta-Ipsos include anche un dato che suona come un avvertimento: quasi due terzi delle PMI ritiene che le imprese che non adottano l’IA rischino di restare indietro rispetto alla concorrenza. È una percezione diffusa, condivisa da una larga maggioranza del campione.

Questa consapevolezza non si traduce ancora in azione, ma indica che la finestra per recuperare il ritardo non è percepita come illimitata. Le PMI che oggi esitano non pensano di avere tutto il tempo del mondo: sanno che il mercato si sta muovendo, e sanno che prima o poi dovranno seguirlo.

→ Leggi anche: Claude Duet, il nuovo agente AI di Anthropic che automatizza le attività: come funziona

Il rischio concreto non è tanto quello di perdere un vantaggio competitivo nell’immediato, quanto quello di creare un divario strutturale difficile da colmare. Un’impresa che integra l’IA nei propri flussi di lavoro oggi — nella gestione degli ordini, nel supporto ai clienti, nell’analisi dei dati — costruisce nel tempo una competenza interna che non si acquisisce dall’oggi al domani. Chi parte tardi, parte svantaggiato.

Cosa serve per trasformare la consapevolezza in adozione

I numeri della ricerca Meta-Ipsos disegnano un quadro in cui la domanda latente di IA nelle PMI è altissima — il 70% riconosce i benefici — ma la conversione in uso effettivo si ferma al 25%. Colmare questo divario richiede interventi su più livelli.

Il primo è la formazione pratica, come già indicato dal 45% delle imprese. Il secondo è la semplificazione dell’accesso: molti strumenti di IA esistono, ma non sono progettati pensando a chi gestisce una piccola impresa con poco tempo e nessun supporto tecnico interno. Il terzo è la costruzione di casi d’uso concreti e verificabili, settore per settore, che permettano a un imprenditore di vedere — non solo di sentir dire — come l’IA può cambiare una parte specifica del suo lavoro.

Per approfondire il contesto dell’adozione digitale nelle imprese italiane, il rapporto completo sull’indagine Meta-Ipsos è disponibile tramite ANSA.

Quello che emerge dalla ricerca, in definitiva, non è un’Italia che rifiuta l’intelligenza artificiale. È un’Italia che la guarda con interesse, ne intuisce il valore, ma non ha ancora trovato il modo — o il supporto — per portarla dentro le proprie attività in modo stabile. La distanza tra il 70% che crede nei benefici e il 25% che li sperimenta ogni giorno è, prima di tutto, una distanza da colmare con strumenti concreti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.