La Regione Lazio ha stanziato 55 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca e innovazione nel tessuto produttivo regionale, attraverso il nuovo avviso Filiere Tecnologiche presentato nell’ottobre 2026. Si tratta di uno dei provvedimenti più significativi degli ultimi anni sul fronte dei bandi innovazione Lazio: risorse concrete, co-finanziate dal programma PR FESR Lazio 2021-2027, destinate a grandi imprese, PMI e centri di ricerca che operano sul territorio. L’obiettivo è chiaro: costruire filiere tecnologiche capaci di competere su scala europea, puntando su settori ad alto valore strategico.

Tre settori al centro dell’avviso: Biotech, Aerospace, Digitale e Intelligenza Artificiale

Il bando non è generico. La Regione ha scelto di concentrare le risorse su ambiti precisi: Biotecnologie, Aerospazio, Digitale e Intelligenza Artificiale. Sono settori in cui il Lazio ha già una presenza industriale e scientifica rilevante — basti pensare all’ecosistema aerospaziale che gravita attorno a Roma, o alle strutture di ricerca biomedica presenti nel territorio.

Questa scelta non è casuale. L’avviso si inserisce nella Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (RIS3) e si allinea alla piattaforma europea STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), che individua le tecnologie critiche su cui l’Europa intende costruire la propria sovranità industriale. Partecipare a questo bando, quindi, non significa soltanto accedere a fondi regionali: significa posizionarsi in un ecosistema che guarda anche alle priorità comunitarie.

Come funziona il meccanismo del Soggetto Cardine

Uno degli elementi più interessanti dell’avviso Filiere Tecnologiche è la struttura organizzativa prevista per i progetti. Ogni proposta deve essere coordinata da un Soggetto Cardine: una grande impresa o un organismo di ricerca che funge da intermediario tecnico con la Regione e guida la filiera.

Questo approccio ha una logica precisa. Le PMI, che spesso non hanno le risorse interne per gestire la complessità burocratica e progettuale di un finanziamento pubblico, possono aggregarsi attorno a un soggetto strutturato. Il Soggetto Cardine si occupa del coordinamento, garantisce la coerenza tecnica del progetto e rappresenta l’interfaccia principale con l’amministrazione regionale.

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Per le piccole e medie imprese laziali, questo meccanismo abbassa significativamente la soglia di accesso. Non serve avere un ufficio dedicato ai fondi europei: basta trovare il partner giusto — un grande gruppo industriale o un centro di ricerca — e costruire insieme un progetto coerente con gli obiettivi del bando.

I requisiti di accesso e il contributo a fondo perduto

Sul piano dei requisiti, il bando fissa un criterio territoriale chiaro: almeno l’80% del personale impiegato nel progetto deve operare in sedi situate nel Lazio. Una condizione che punta a garantire che i benefici economici dell’investimento restino sul territorio, in termini di occupazione qualificata e sviluppo di competenze.

Il sostegno è erogato in forma di contributo a fondo perduto, che può coprire fino al 60% dei costi ammissibili. Non si tratta di un prestito da restituire: è una sovvenzione diretta, il che rende il bando particolarmente attrattivo per le imprese che vogliono investire in ricerca e sviluppo senza gravare eccessivamente sulla propria liquidità.

Immagine generata con AI

I 55 milioni di euro complessivi sono ripartiti tra tre Obiettivi Specifici del programma FESR: 1.1 con circa 26,8 milioni di euro, 1.6 con circa 19 milioni di euro, e 2.9 con oltre 9,1 milioni di euro. Una struttura articolata che riflette le diverse tipologie di intervento previste dalla programmazione europea.

La presentazione a Piazza di Pietra: istituzioni e imprese al tavolo

L’avviso è stato presentato ufficialmente nella cornice del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Piazza di Pietra, a Roma. Un evento che ha riunito rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e produttivo, a segnalare che i bandi innovazione Lazio non nascono in isolamento burocratico, ma in dialogo con chi poi deve utilizzarli.

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A presentare il bando è stata Roberta Angelilli, Vicepresidente e Assessora allo Sviluppo Economico della Regione Lazio. L’apertura dei lavori è stata affidata a Filippo Tortoriello, Vicepresidente della Camera di Commercio di Roma. Al dibattito hanno partecipato Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Lazio, Nathan Levialdi Ghiron, presidente del Comitato Universitario Regionale, e Tiziana Petucci, Direttrice Regionale per lo Sviluppo Economico. Il coordinamento dell’evento è stato curato da Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

La presenza di Unindustria e Confapi Lazio — che rappresentano rispettivamente la grande industria e le piccole imprese manifatturiere — suggerisce che il bando è pensato per un ecosistema ampio, non riservato solo ai grandi player.

Perché questo bando conta per le PMI laziali

Nel panorama dei bandi innovazione Lazio, l’avviso Filiere Tecnologiche si distingue per l’enfasi sulla collaborazione strutturata tra soggetti di dimensioni diverse. Non è un finanziamento individuale: è un incentivo a fare rete, a costruire ecosistemi produttivi in cui grandi imprese e PMI lavorano su progetti comuni con un impatto tecnologico misurabile.

Per una piccola impresa laziale che opera, ad esempio, nella fornitura di componenti per il settore aerospaziale o nello sviluppo di software applicato alla salute, questo bando rappresenta un’opportunità concreta di accedere a risorse che normalmente sarebbero fuori portata. Il meccanismo del Soggetto Cardine e il contributo fino al 60% dei costi abbattono due delle barriere più frequenti: la complessità gestionale e il rischio finanziario.

Tutte le informazioni ufficiali sull’avviso, inclusa la documentazione tecnica, sono disponibili sul portale di Lazio Innova, che gestisce operativamente il bando per conto della Regione. Per le imprese interessate, il primo passo è verificare la propria coerenza con i settori prioritari e identificare un potenziale Soggetto Cardine con cui costruire la proposta progettuale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.