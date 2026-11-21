Il rapporto tra venture capital istituzionale e startup in Italia è cambiato profondamente negli ultimi anni, e il Lazio sta diventando uno dei laboratori più interessanti per osservare questa trasformazione. Non si tratta solo di numeri — anche se i numeri contano — ma di un cambiamento strutturale nel modo in cui capitali tradizionalmente conservativi, come quelli di fondazioni, casse previdenziali e banche, vengono orientati verso l’innovazione ad alto rischio e ad alto potenziale. Il caso di Primo Biotech Lazio è forse l’esempio più concreto e recente di come questo modello possa funzionare davvero.

Un fondo da 40 milioni costruito intorno alla ricerca universitaria romana

Primo Capital, società di gestione con sede a Milano che in meno di due anni ha raggiunto circa 537 milioni di euro di masse gestite su quattro verticali di investimento alternativo, ha lanciato Primo Biotech Lazio: un fondo early-stage da circa 40 milioni di euro pensato per valorizzare l’ecosistema universitario e clinico-scientifico di Roma.

Non è un fondo generico. L’obiettivo dichiarato è intercettare le startup che nascono dentro le università, gli istituti di ricerca e le strutture cliniche del territorio laziale — un tessuto che produce brevetti, spin-off e competenze scientifiche spesso rimaste orfane di capitali strutturati.

La particolarità di Primo Biotech Lazio sta nella composizione dei suoi limited partner: il fondo è ancorato a Lazio Innova e alla Fondazione ENPAM, la cassa previdenziale dei medici e degli odontoiatri italiani. La presenza di ENPAM come investitore istituzionale in un veicolo di venture capital early-stage non è scontata. Le casse di previdenza hanno storicamente privilegiato asset class più liquide e meno volatili. Il fatto che una fondazione previdenziale scelga di allocare una quota del proprio patrimonio in un fondo biotech di primo stadio segnala un cambiamento di mentalità — e di mandato — che merita attenzione.

Il meccanismo LAZIO Venture 2: come funziona il fondo di fondi regionale

La partecipazione di Lazio Innova non avviene in modo diretto o discrezionale: passa attraverso il programma LAZIO Venture 2, un meccanismo di fund-of-funds cofinanziato con risorse europee, progettato per attivare veicoli di venture capital legati ai cluster di ricerca locali.

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Il modello è rilevante perché risolve uno dei problemi storici del venture capital in Italia: la mancanza di un anchor investor pubblico credibile che riduca il rischio percepito per i capitali privati. Quando un fondo può dichiarare che Lazio Innova — con il backing delle risorse strutturali europee — è già a bordo come limited partner, diventa molto più semplice attrarre altri investitori istituzionali.

Primo Biotech Lazio è stato uno dei sei fondi selezionati nell’ambito del programma LAZIO Venture 2. La selezione competitiva è un elemento importante: non si tratta di contributi a pioggia, ma di una scelta basata su criteri di qualità del team, coerenza con i cluster regionali e solidità della strategia d’investimento.

Andrea Ciampalini, Direttore Generale e Responsabile della Direzione Venture Capital di Lazio Innova, ha contribuito a progettare questa strategia regionale. Il 20 ottobre 2026, presso la sede di Lazio Innova in Via Marco Aurelio a Roma, si è tenuto un Focus dedicato al venture capital laziale — un momento di confronto tra operatori, investitori istituzionali e gestori di fondi che ha messo in luce sia i progressi compiuti sia le sfide ancora aperte.

Perché gli investitori istituzionali guardano alle startup con occhi diversi

La domanda che si pongono soggetti come casse previdenziali, fondazioni bancarie e intermediari finanziari specializzati è sempre la stessa: il venture capital istituzionale applicato alle startup offre un profilo rischio-rendimento compatibile con i propri obblighi fiduciari?

Immagine generata con AI

La risposta, negli ultimi anni, è diventata più sfumata — e più spesso positiva. Ci sono almeno tre ragioni strutturali.

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Diversificazione reale. Il venture capital early-stage ha una correlazione bassa con i mercati azionari tradizionali. In un portafoglio istituzionale già esposto a obbligazioni e azioni quotate, una quota in fondi VC può migliorare il profilo complessivo di rischio.

Il venture capital early-stage ha una correlazione bassa con i mercati azionari tradizionali. In un portafoglio istituzionale già esposto a obbligazioni e azioni quotate, una quota in fondi VC può migliorare il profilo complessivo di rischio. Orizzonti temporali compatibili. Le casse previdenziali gestiscono passività di lungo periodo. Un fondo VC con durata di otto-dieci anni non è necessariamente incompatibile con questo orizzonte — anzi, può esserlo meglio di un titolo di Stato a breve scadenza in un contesto di tassi variabili.

Le casse previdenziali gestiscono passività di lungo periodo. Un fondo VC con durata di otto-dieci anni non è necessariamente incompatibile con questo orizzonte — anzi, può esserlo meglio di un titolo di Stato a breve scadenza in un contesto di tassi variabili. Impatto territoriale misurabile. Investire in startup locali genera occupazione qualificata, brevetti, trasferimento tecnologico. Per un ente che ha un mandato anche sociale — come una fondazione o una cassa professionale — questo elemento non è secondario.

Il nodo critico rimane la selezione dei gestori. Non tutti i fondi VC hanno la stessa capacità di deal sourcing, valutazione e supporto alle portfolio company. Per un investitore istituzionale che si avvicina per la prima volta a questa asset class, affidarsi a un programma strutturato come LAZIO Venture 2 — che ha già filtrato e selezionato i gestori — riduce significativamente il rischio di selezione avversa.

Il modello Lazio come riferimento per l’ecosistema nazionale

L’approccio laziale ha caratteristiche che lo rendono replicabile — almeno in parte — in altri contesti regionali italiani. Il meccanismo del fund-of-funds pubblico che funge da catalizzatore per i capitali privati è già stato sperimentato in altri paesi europei con risultati documentati. In Italia, il Lazio sta costruendo una delle esperienze più strutturate in questo senso.

Tre elementi sembrano essere alla base del modello:

Una governance chiara tra soggetto pubblico regionale (Lazio Innova), risorse europee e gestori privati selezionati competitivamente.

tra soggetto pubblico regionale (Lazio Innova), risorse europee e gestori privati selezionati competitivamente. Una specializzazione tematica dei fondi — come nel caso del biotech — che permette di costruire competenze verticali e di attrarre co-investitori internazionali con expertise specifiche.

dei fondi — come nel caso del biotech — che permette di costruire competenze verticali e di attrarre co-investitori internazionali con expertise specifiche. Il coinvolgimento di investitori istituzionali privati come ENPAM, che portano non solo capitali ma anche legittimità e visibilità all’ecosistema.

Per approfondire la struttura del programma e i fondi selezionati, è utile consultare direttamente il portale InnovaVenture di Lazio Innova, che raccoglie documentazione aggiornata sulle iniziative in corso.

Quello che il caso Primo Biotech Lazio dimostra è che il venture capital istituzionale applicato alle startup non è più un esperimento di nicchia. È un modello che, se costruito con strumenti adeguati e soggetti credibili, può funzionare anche in un contesto come quello italiano — storicamente più cauto verso il rischio d’impresa. La sfida adesso è trasformare i casi singoli in sistema, e il Lazio sembra intenzionato a provarci con metodo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.