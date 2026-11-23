Il 20 novembre 2026 la Commissione europea ha annunciato le due destinazioni che porteranno il titolo di capitali europee del turismo 2027: Lubiana, capitale della Slovenia, e Calvià, comune situato nel cuore di Maiorca. Due realtà molto diverse per dimensione e vocazione, ma accomunate da un orientamento preciso verso un turismo più equilibrato e rispettoso del territorio. La scelta arriva al termine di un processo selettivo che ha coinvolto 83 candidature da 24 paesi: una partecipazione che racconta quanto il tema della qualità turistica sia diventato centrale nelle strategie delle amministrazioni locali europee.

Come funziona la designazione e chi ha partecipato

Il titolo di Capitale europea del turismo non è un premio simbolico: è una designazione ufficiale attribuita dalla Commissione europea attraverso una European Jury, una giuria indipendente che valuta i progetti presentati dalle città candidate. Quest’anno la selezione è stata particolarmente competitiva: dalle 83 domande iniziali si è arrivati a una rosa di 16 finalisti, che hanno presentato i propri piani davanti alla giuria nelle giornate del 18 e 19 novembre. Il giorno successivo è arrivata la decisione ufficiale.

Il concorso è strutturato in due categorie distinte per fascia demografica. Lubiana ha vinto nella categoria riservata alle città con più di 100.000 abitanti. Calvià si è aggiudicata il titolo nella fascia che comprende le destinazioni tra i 25.000 e i 100.000 abitanti. Questa suddivisione ha un senso preciso: evita che le grandi metropoli monopolizzino il riconoscimento e valorizza anche i centri di medie dimensioni, spesso portatori di modelli innovativi.

Lubiana: turismo per chi ci vive, non solo per chi arriva

La capitale slovena è stata premiata per un approccio che mette al centro i residenti, non soltanto i visitatori. È un cambio di prospettiva significativo rispetto alla logica tradizionale del turismo di massa, dove la città viene pensata e organizzata quasi esclusivamente per chi arriva da fuori, spesso a scapito della qualità della vita di chi ci abita.

La giuria ha riconosciuto a Lubiana anche la capacità di distribuire i flussi turistici lungo tutto l’arco dell’anno, riducendo la concentrazione stagionale che affligge molte destinazioni europee. Un turismo year-round, come viene definito nel settore, è più sostenibile economicamente per le imprese locali e meno invasivo per la città. Lubiana si propone dunque come modello per quelle capitali e città europee che vogliono crescere come destinazione senza perdere la propria identità.

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Calvià: Maiorca oltre il turismo di massa

Immagine generata con AI

Il caso di Calvià è, per certi versi, ancora più emblematico. Parliamo di un comune di Maiorca, un’isola che per decenni è stata sinonimo di turismo di massa estivo, con tutto ciò che questo ha comportato in termini di pressione ambientale, saturazione delle coste e stagionalità estrema. La giuria europea ha premiato Calvià proprio per la sua capacità di allontanarsi da quel modello e orientarsi verso qualcosa di più sostenibile.

Ottenere questo riconoscimento in una destinazione storicamente associata al turismo balneare di volume è un segnale importante: significa che la transizione è possibile anche in contesti dove le rendite di posizione del modello precedente sono molto forti. Non è una trasformazione indolore, ma il fatto che la Commissione europea la stia indicando come esempio positivo rafforza la credibilità del percorso intrapreso.

Cosa ci dice questa scelta sul turismo europeo

Le due vincitore delle capitali europee del turismo 2027 riflettono una tendenza più ampia che sta ridisegnando il settore su scala continentale. L’Europa non vuole più essere semplicemente una destinazione di volume: vuole essere una destinazione di qualità, capace di attrarre visitatori senza distruggere ciò che li attrae.

Il fatto che 83 destinazioni in 24 paesi abbiano partecipato alla selezione è un indicatore concreto di quanto questa visione stia prendendo piede. Non si tratta di un dibattito accademico sul turismo sostenibile: sono amministrazioni locali che investono risorse, costruiscono strategie e si mettono in competizione per dimostrare di avere qualcosa da offrire oltre al numero di pernottamenti.

Per l’Italia, che ogni anno si confronta con i problemi di overtourism a Venezia, nelle Cinque Terre o nelle città d’arte più visitate, le esperienze di Lubiana e Calvià offrono spunti concreti. Non necessariamente da copiare, ma da studiare: perché entrambe dimostrano che cambiare modello è possibile, e che farlo può portare riconoscimento internazionale oltre che benefici per chi ci vive.

Tutti i dettagli ufficiali sulla designazione sono disponibili sul sito della Commissione europea dedicato ai trasporti e al turismo, dove è pubblicata anche la documentazione della giuria. Il titolo di capitali europee del turismo 2027 entrerà formalmente in vigore con l’inizio del prossimo anno, e sarà interessante seguire come le due città tradurranno il riconoscimento in azioni concrete sul territorio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.