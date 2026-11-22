CDP Venture Capital è alle prese con una crisi di governance che va avanti da mesi, e la soluzione sembra finalmente prendere forma: Stefano Piccaluga, manager di Invitalia con responsabilità sui Grandi Investimenti, è il candidato più accreditato per ricoprire il ruolo di codirettore generale al fianco dell’attuale amministratore delegato Emanuele Levi. La data da cerchiare sul calendario è quella del 19 dicembre 2026, quando è convocata l’assemblea che potrebbe finalmente sbloccare l’impasse.

Un consiglio scaduto e mesi di stallo

Il problema alla radice è strutturale: il consiglio di amministrazione di CDP Venture Capital SGR è scaduto in aprile, dopo l’approvazione del bilancio, e da allora attende di essere rinnovato per un nuovo mandato triennale. Non si tratta di una questione tecnica di poco conto: la governance di un fondo di venture capital gestito da Cassa Depositi e Prestiti ha un peso specifico rilevante per l’intero ecosistema italiano dell’innovazione.

Nei mesi successivi alla scadenza, la situazione si è cristallizzata in uno stallo che ha alimentato incertezza sia all’interno della struttura sia nel mercato. Chi investe in startup e fondi di venture capital guarda con attenzione alla solidità istituzionale di chi gestisce il capitale pubblico destinato all’innovazione. Un vuoto di governance prolungato non è mai un segnale positivo.

Chi è Stefano Piccaluga e perché il suo nome è in primo piano

Piccaluga non è un nome nuovo nel panorama della finanza pubblica italiana. In Invitalia — l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa — ricopre la responsabilità dell’area Grandi Investimenti, una posizione che lo ha messo in contatto diretto con operazioni di rilievo e con le dinamiche del capitale pubblico orientato allo sviluppo industriale.

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Il suo profilo si adatta alla logica della codirezione: non si tratta di sostituire Levi, ma di affiancarsi a lui in una struttura di comando condivisa. Questo tipo di assetto, quando funziona, può portare complementarità di competenze; quando invece nasce da compromessi politici, rischia di generare ambiguità decisionali. È esattamente questo il nodo che il dibattito in corso cerca di sciogliere.

La governance di CDP Venture Capital al centro del dibattito politico

La CDP Venture Capital governance non è una questione puramente tecnica: il fondo è partecipato da soggetti pubblici e la sua direzione strategica riflette orientamenti che vanno oltre la semplice gestione finanziaria. Non sorprende, quindi, che la definizione degli assetti abbia richiesto tempo e che il confronto politico abbia rallentato il processo.

La scelta di introdurre una co-direzione generale sembra essere il punto di equilibrio su cui si sta lavorando. Da un lato si mantiene la continuità con Levi, che già guida la struttura come AD; dall’altro si introduce una figura con un profilo diverso, proveniente dall’esperienza di Invitalia nel sostegno agli investimenti produttivi. Se la formula reggerà alla prova dei fatti dipenderà molto da come verranno definiti i perimetri di responsabilità.

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Il 19 dicembre come data spartiacque

L’assemblea convocata per il 19 dicembre 2026 rappresenta il momento in cui la situazione dovrà trovare una risposta concreta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è il passaggio formale necessario per ridare piena operatività alla struttura di CDP Venture Capital e per confermare — o meno — la nomina di Piccaluga come codirettore generale.

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Fino a quella data, la candidatura di Piccaluga resta la più accreditata ma non ancora ufficializzata. Nel mondo della finanza pubblica italiana, la distanza tra “candidato favorito” e “nomina approvata” può essere breve oppure sorprendentemente lunga, a seconda di come si muovono le variabili politiche nelle settimane che precedono l’assemblea.

Cosa significa per l’ecosistema italiano del venture capital

CDP Venture Capital svolge un ruolo di primo piano nel finanziamento delle startup e dei fondi di investimento in Italia. Una governance stabile e riconosciuta è condizione necessaria per esercitare quella funzione di catalizzatore che il mercato si aspetta da un operatore di questo tipo. Lo stallo degli ultimi mesi ha inevitabilmente creato incertezza, anche se non ha bloccato del tutto l’operatività corrente.

La risoluzione dell’impasse — se arriverà entro fine anno come atteso — potrà essere letta come un segnale di ritrovata coesione istituzionale. Per le startup italiane che guardano al fondo come a un interlocutore chiave, e per i gestori di fondi che con CDP Venture Capital co-investono, avere una struttura di comando definita e stabile è una condizione che conta concretamente, non solo sulla carta.

Per approfondire il contesto del venture capital pubblico in Italia, EconomyUp ha ricostruito la vicenda con dettaglio. Nelle prossime settimane, l’assemblea del 19 dicembre dirà se la soluzione Piccaluga reggerà alla prova del voto o se la partita di governance si riaprirà con nuovi scenari.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.