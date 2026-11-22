Il Black Friday 2026 Italia si avvicina con numeri che confermano un appetito da shopping tutt’altro che frenato: secondo l’indagine Confcommercio, condotta in collaborazione con Format Research e resa nota il 22 novembre 2026, oltre sei italiani su dieci hanno dichiarato di voler fare acquisti durante il Black Friday di quest’anno, con una spesa media prevista di 262 euro a testa. Un segnale chiaro che, nonostante anni di pressione inflazionistica sui bilanci familiari, la voglia di approfittare degli sconti non si è esaurita — anzi, si è strutturata in abitudini di consumo sempre più consapevoli e strategiche.

Sei italiani su dieci si presentano al via

La soglia del 60% di partecipazione fotografa un fenomeno ormai consolidato nel calendario commerciale italiano. Non si tratta più di una novità importata dagli Stati Uniti, ma di un appuntamento atteso, pianificato, inserito nelle agende domestiche settimane prima. Il dato Confcommercio parla di “oltre sei italiani su dieci” pronti agli acquisti, una percentuale che racconta un coinvolgimento di massa.

A rafforzare questo quadro arriva anche la PwC Black Friday Survey 2026, condotta su un campione di 2.000 consumatori italiani nell’ambito di uno studio internazionale che ha coinvolto quattro Paesi — Germania, Irlanda, Italia e Turchia. Secondo questa rilevazione, addirittura il 94% degli intervistati italiani si è dichiarato propenso a fare acquisti tra il 27 e il 30 novembre 2026. La differenza rispetto al dato Confcommercio riflette probabilmente metodologie e campioni diversi, ma entrambe le fotografie puntano nella stessa direzione: il Black Friday è diventato un evento di consumo di massa, non una nicchia da appassionati.

Tra chi intende acquistare, secondo PwC, il 55% ha già deciso cosa comprare, mentre il 39% aspetta l’offerta giusta per decidere. Un profilo che descrive un consumatore né impulsivo né rinunciatario: razionale, informato, pronto a muoversi se il prezzo è quello atteso.

Abbigliamento batte elettronica: il sorpasso che racconta un cambiamento

La categoria regina del Black Friday 2026 è l’abbigliamento, scelto dal 56,2% degli intervistati — in crescita dell’1,8% rispetto al 2025. Subito dietro l’elettronica ed elettrodomestici, al 53,5%, ma in calo del 2,3% rispetto all’anno precedente. Un sorpasso che non è casuale.

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Per anni la narrativa del Black Friday italiano era quasi sinonimo di televisori, smartphone e laptop a prezzi ribassati. Oggi il guardaroba ha preso il sopravvento, e non è difficile capire perché: i margini sull’abbigliamento consentono sconti più credibili, e il consumatore — scottato da offerte su elettronica che spesso nascondevano prezzi gonfiati nelle settimane precedenti — ha imparato a orientarsi su categorie dove il risparmio è più trasparente.

Crescono anche categorie meno tradizionalmente associate al Black Friday:

Cura della persona : al 47% delle intenzioni d’acquisto, con un balzo di 7,7 punti percentuali rispetto al 2025

: al 47% delle intenzioni d’acquisto, con un balzo di rispetto al 2025 Casa e arredamento : dal 27% al 34,2%, con una crescita di 7,2 punti percentuali

: dal 27% al 34,2%, con una crescita di Articoli sportivi: al 25,2%, in aumento di 4,2 punti percentuali

Il profumino, la crema, il set per la cucina o i pesi per allenarsi in casa: il Black Friday si sta allargando verso un concetto di benessere quotidiano che va ben oltre lo schermo piatto da appendere in salotto.

Il Black Friday come anticipo del Natale

Immagine generata con AI

C’è un dato che più di ogni altro spiega perché le famiglie italiane pianificano il Black Friday con settimane di anticipo: il 70% di chi acquisterà lo farà anche per comprare regali di Natale. Era il 66,7% nel 2025 — una crescita di quasi quattro punti percentuali in un solo anno.

Questo significa che il Black Friday non è più un evento isolato nel calendario dei consumi, ma il primo atto della stagione natalizia. Chi entra in un negozio fisico o apre un browser il 28 novembre non sta solo cercando qualcosa per sé: sta già costruendo la lista dei doni, cercando di anticipare la spesa di dicembre con prezzi più favorevoli.

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È una logica razionale che ha conseguenze concrete per i retailer: chi non presidia bene questo periodo rischia di perdere non solo una vendita, ma l’intera quota di spesa natalizia di un cliente.

Attenzione agli sconti gonfiati e alle truffe online

Accanto all’entusiasmo da shopping, il 22 novembre 2026 ha visto moltiplicarsi anche gli avvertimenti. Le segnalazioni di fake discount — sconti calcolati su prezzi artificialmente alzati nelle settimane precedenti — e di truffe informatiche legate al Black Friday sono in aumento, come riportato da diverse testate nella stessa giornata.

Il meccanismo più comune è semplice: un prodotto viene listato a un prezzo più alto per trenta giorni, poi “scontato” del 40% il giorno del Black Friday, tornando di fatto al prezzo di mercato reale. Per difendersi, la pratica più efficace è monitorare il prezzo del prodotto desiderato nelle settimane precedenti, usando strumenti di price tracking disponibili gratuitamente online.

Sul fronte delle truffe digitali, l’allarme cyber è concreto: phishing via email e SMS, siti clone di e-commerce noti, app false che simulano piattaforme di acquisto. Erika Andreetta, EMEA Fashion & Luxury Leader e Partner di PwC Italia, ha sottolineato come il consumatore italiano stia diventando più selettivo e attento, ma la pressione delle offerte a tempo può abbassare la guardia anche agli acquirenti più esperti. Verificare l’URL del sito, non cliccare su link ricevuti via messaggio e pagare con metodi tracciabili rimangono le contromisure più efficaci.

Un budget sotto controllo, non sotto pressione

I 262 euro di spesa media indicati da Confcommercio non sono una cifra da prendere come assoluta, ma come indicatore di un approccio più maturo al fenomeno. Il consumatore italiano del 2026 non si lancia a occhi chiusi: confronta, aspetta, decide. Lo conferma anche il fatto che una quota significativa degli intervistati PwC stia ancora aspettando “l’offerta giusta” prima di impegnarsi.

Il Black Friday italiano, insomma, è cresciuto senza perdere la testa. Partecipazione alta, categorie in evoluzione, integrazione sempre più stretta con la spesa natalizia: tre tendenze che disegnano un consumatore che usa questa giornata — e il lungo weekend che la accompagna — come uno strumento di pianificazione finanziaria, non come una scusa per lo shopping compulsivo. Per chi vende, è un’opportunità enorme. Per chi compra, la parola d’ordine resta sempre la stessa: prepararsi prima, per non pentirsi dopo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.