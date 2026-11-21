Chi ha accumulato partecipazioni azionarie, fondi o altri strumenti finanziari e sta pensando di trasferirsi all’estero deve fare i conti con una novità fiscale importante: la exit tax prevista dalla manovra 2027 cambia le regole del gioco per chi lascia l’Italia con un patrimonio finanziario rilevante. La norma, contenuta nell’articolo 17 del disegno di legge di Bilancio 2027, introduce un’imposta del 26% sulle plusvalenze latenti maturate in Italia, con effetto dal 1° gennaio 2027. Non si tratta di una misura marginale: riguarda chi ha investimenti finanziari per almeno 800.000 euro e decide di spostare la propria residenza fiscale fuori dai confini italiani. Sul provvedimento si sta discutendo in Parlamento, con richieste di modifica già avanzate da più partiti.

Cosa prevede la norma e a chi si applica

L’exit tax — letteralmente “tassa d’uscita” — non è un concetto nuovo nel panorama fiscale europeo, ma la sua introduzione nell’ordinamento italiano attraverso la manovra 2027 rappresenta un cambiamento concreto per una platea di contribuenti fino a oggi non toccata da questo tipo di prelievo a livello individuale.

La norma si applica quando si verificano tre condizioni contemporaneamente:

Il contribuente ha avuto la residenza fiscale in Italia per almeno sei dei dieci periodi d’imposta precedenti al trasferimento.

al trasferimento. Il trasferimento comporta la perdita della potestà impositiva italiana sui redditi generati dagli asset in questione.

sui redditi generati dagli asset in questione. Il valore normale delle attività e dei diritti finanziari detenuti è pari o superiore a 800.000 euro.

Se tutte e tre le condizioni sono soddisfatte, scatta l’obbligo di calcolare le plusvalenze latenti — cioè i guadagni non ancora realizzati perché i titoli non sono stati venduti — e di applicarvi un’aliquota del 26%. L’imposta colpisce azioni, partecipazioni societarie e altri strumenti finanziari il cui apprezzamento è maturato durante la residenza in Italia.

In termini pratici: se un contribuente ha acquistato azioni per 200.000 euro e al momento del trasferimento valgono 600.000 euro, la plusvalenza latente di 400.000 euro diventa base imponibile. Con un’aliquota del 26%, il conto fiscale sarebbe di 104.000 euro.

→ Leggi anche: Manovra da 26 miliardi: taglio Irpef fino a 55mila euro e risorse per le pensioni

Il peso della soglia degli 800.000 euro

La soglia di 800.000 euro è uno degli elementi più discussi della norma. Da un lato circoscrive l’impatto della misura ai patrimoni più consistenti, escludendo la grande maggioranza dei risparmiatori italiani. Dall’altro, intercetta una fascia di contribuenti — professionisti, imprenditori, manager con stock option maturate nel tempo — che negli ultimi anni hanno mostrato una crescente mobilità internazionale.

Il parametro di riferimento è il valore normale degli asset, che corrisponde sostanzialmente al valore di mercato alla data del trasferimento. Non si considerano solo le azioni quotate: rientrano nel computo anche le partecipazioni in società non quotate, i fondi comuni e altri strumenti finanziari detenuti a titolo personale.

Chi si trova vicino alla soglia dovrà fare una valutazione attenta: un portafoglio da 790.000 euro non è soggetto all’imposta, ma una rivalutazione degli asset prima del trasferimento potrebbe cambiare il quadro. Il consiglio, in questi casi, è rivolgersi a un consulente fiscale prima di qualsiasi decisione.

Immagine generata con AI

Il dibattito parlamentare: Forza Italia e Lega chiedono modifiche

La norma non ha trovato un consenso unanime nemmeno all’interno della maggioranza di governo. Forza Italia e Lega hanno formalmente richiesto modifiche alla disposizione sull’exit tax manovra 2027, segnalando criticità sul meccanismo applicativo e sull’impatto che la misura potrebbe avere sulla competitività del sistema-Paese.

Le preoccupazioni ruotano attorno a un tema classico nel dibattito sull’imposizione dei capitali: una tassa d’uscita troppo severa rischia di scoraggiare non solo i trasferimenti, ma anche gli investimenti iniziali, perché introduce un costo implicito nella detenzione di asset finanziari in Italia. Chi sa che dovrà “pagare per andarsene” potrebbe scegliere di non investire in primo luogo, o di farlo attraverso strutture giuridiche che riducono l’esposizione alla norma.

→ Leggi anche: La manovra 2026 del governo italiano: come cambiano le tasse per i giovani e i redditi fino a 55mila euro

Il dibattito è ancora aperto: il testo potrebbe subire modifiche nel corso dell’iter parlamentare prima dell’approvazione definitiva della legge di bilancio.

Perché questa norma arriva adesso

L’introduzione dell’exit tax nella manovra 2027 non è casuale. Negli ultimi anni diversi Paesi europei — tra cui Germania, Francia e Spagna — hanno rafforzato o introdotto misure simili, in parte per rispondere alle raccomandazioni dell’Unione Europea in materia di coordinamento fiscale, in parte per limitare la perdita di base imponibile legata alla mobilità crescente dei capitali e delle persone ad alto reddito.

L’Italia si allinea così a un orientamento diffuso, anche se le modalità applicative variano sensibilmente da Paese a Paese. Per chi vuole approfondire il quadro normativo di riferimento, il testo del disegno di legge di Bilancio 2027 è consultabile attraverso il sito ufficiale del Governo italiano.

Va anche considerato il contesto più ampio: l’exit tax si inserisce in una stagione di revisione complessiva della fiscalità dei redditi da capitale, con l’obiettivo dichiarato di ridurre le asimmetrie tra chi detiene patrimoni e chi produce reddito da lavoro. La norma è effettiva dal 1° gennaio 2027, il che significa che chi sta valutando un trasferimento nei prossimi mesi ha ancora tempo per pianificare con attenzione — ma non molto.

Per chi rientra nei parametri previsti dalla legge, il messaggio è chiaro: il trasferimento della residenza fiscale all’estero non è più una scelta a costo zero dal punto di vista tributario. Conoscere le regole prima di muoversi è l’unico modo per evitare sorprese.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.