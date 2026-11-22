Il Black Friday è vicino o come ogni anno milioni di italiani si avvicinano al grande weekend di sconti con idee e desideri, speranzosi di concludere grandi affari e di iniziare in anticipo la ricerca dei regali di Natale, approfittando proprio delle offerte di questo periodo.

Regali di qualità dunque, ma senza dar fondo alle finanze, tasto dolente per gli italiani in questo periodo, è questo il senso del Black Friday, ma bisogna stare attenti a non lasciarsi prendere troppo la mano. Per evitare gli acquisti di impulso serve una strategia chiara e ben pianificata, senza tuttavia distruggere l’atmosfera magica che caratterizza questo momento. Proviamo allora a stilare una breve guida, con pochi e semplici consigli per trasformare il Black Friday in un trionfo del risparmio.

Definire il budget totale

Il primo errore da evitare è iniziare a fare acquisti senza aver stabilito prima una cifra limite. Valutare le singole offerte man mano che si presentano porta quasi sempre a spendere più di quanto ci si possa permettere, per questo è importantissimo stabilire un tetto massimo di spesa: prima di guardare qualsiasi vetrina, dunque, l’imperativo è decidere quanto vogliamo destinare alle spese natalizie.

Definire il massimale di spesa è il primo passo, o meglio, possiamo dire il livello principianti; vediamo di passare a quello successivo dividendo il budget in categorie ben definite (famiglia, amici, colleghi, decorazioni etc.). Una volta esaurito il plafond di una sezione non aggiungere altri fondi e non sottrarli alle altre categorie.

Anche i calcoli più ottimistici potrebbero sforare il budget, per questo è importante definire il massimale di spesa lasciando un margine del 10% per le spese nascoste (carte da regalo, spese di spedizione e pensieri dell’ultimo minuto)

Gift planning strategico: creare la mappa dei regali

Definito un piano di spesa, passiamo ora a buttare giù alcune idee regalo, sempre su carta: presentarsi nei negozi senza idee chiare, infatti, aumenta il rischio di acquistare prodotti superflui guidati dalle offerte irresistibili viste sul momento. Il consiglio dunque è quello di compilare una lista con tutte le persone a cui vogliamo offrire un presente e indicare a fianco alcune idee regalo. Se non avete le idee chiare, su idealo.it è possibile scegliere tra migliaia di prodotti, confrontando prezzi e offerte delle grandi catene di distribuzione, per selezionare quelle più convenienti.

Inoltre è buona prassi tenere sotto controllo lo storico dei prezzi nei giorni che precedono il Black Friday, in modo da poter verificare che gli sconti siano reali e non calcolati su prezzi di listino gonfiati.

Infine, per contenere le spese di spedizione nel caso in cui si acquisti online, il consiglio è quello di accorpare gli ordini effettuando gli acquisti per più destinatari dallo stesso e-commerce. In questo modo sarà possibile, in molti casi, raggiungere la soglia di spesa oltra la quale la spedizione è gratuita.

Checklist operativa per la gestione degli acquisti

Una volta stilata la nostra lista interattiva aggiorniamola man mano che procediamo con gli acquisti, per sapere sempre qual è il budget residuo, quali regali abbiamo già acquistato e quali invece mancano, inserendo eventuali nuove idee. In questo modo il Black Friday continuerà a essere un’avventura divertente e un momento per esprimere la propria creatività, ma senza ansie o pentimenti legati alla spesa.