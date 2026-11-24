Il sistema bancario italiano si trova in una fase di trasformazione silenziosa ma profonda: mentre i consumatori continuano a usare carte, bonifici e contante come sempre, sotto la superficie si costruiscono le infrastrutture che dovranno supportare l’euro digitale. Un progetto che coinvolge la Banca Centrale Europea, la Banca d’Italia e l’intero ecosistema dei pagamenti, con le banche italiane chiamate a giocare un ruolo decisivo entro il 2029, data indicata come target di lancio.

Cos’è davvero l’euro digitale e perché non è una criptovaluta

Prima di capire cosa stanno facendo le banche, vale la pena chiarire di cosa si parla. L’euro digitale è una versione digitale del contante, emessa e garantita direttamente dalla Banca Centrale Europea. Non è una criptovaluta, non è uno stablecoin privato, non è un prodotto finanziario di una banca commerciale. È moneta sovrana, con lo stesso valore legale di una banconota da venti euro.

La Banca d’Italia è esplicita sul punto: l’euro digitale si affiancherebbe alle banconote e alle monete, non le sostituirebbe. Chi vuole continuare a pagare in contanti potrà farlo. Chi preferisce il digitale avrà uno strumento pubblico, alternativo ai circuiti privati come carte di credito o wallet proprietari.

Il modello di distribuzione previsto dalla BCE è quello degli intermediari autorizzati: le banche e i prestatori di servizi di pagamento faranno da ponte tra il cittadino e la valuta digitale emessa dalla banca centrale. In altre parole, non si aprirà un conto direttamente presso la BCE, ma si accederà all’euro digitale attraverso la propria banca o un operatore abilitato.

Il cantiere a Frascati e i numeri del progetto

Dietro ogni infrastruttura digitale c’è hardware, software e personale. La Banca d’Italia gestisce un data center a Frascati, in provincia di Roma, dove parte dello sviluppo infrastrutturale dell’euro digitale è in corso. Circa 80 persone lavorano in quella sede sul progetto; a livello complessivo, il team impegnato sull’euro digitale nell’ambito del sistema europeo supera le 400 unità.

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Sono numeri che danno la misura dello sforzo tecnico in gioco. Non si tratta di aggiornare un’app: si sta costruendo un’infrastruttura monetaria pubblica che dovrà essere sicura, scalabile, interoperabile con i sistemi bancari esistenti e accessibile a decine di milioni di cittadini europei.

L’obiettivo non è banale. L’euro digitale dovrà funzionare offline per garantire pagamenti anche senza connessione, dovrà rispettare standard elevatissimi di privacy e al tempo stesso soddisfare i requisiti normativi in materia di antiriciclaggio e tracciabilità. Due esigenze che, in parte, si contraddicono, e che richiedono soluzioni tecniche ancora in fase di definizione.

Le banche italiane: un avvio in ritardo rispetto ad altri paesi

C’è un dato che merita attenzione: quando è partita la fase pilota PONTES — il programma che testa concretamente la distribuzione dell’euro digitale attraverso intermediari bancari — le banche italiane non erano presenti. Il debutto ha coinvolto 13 istituti, nessuno dei quali italiano.

Questo non significa che il sistema bancario italiano sia fermo. Significa che la partecipazione diretta alle prime sperimentazioni operative è avvenuta con un passo più cauto. Le ragioni possono essere molteplici: priorità interne, complessità dei sistemi legacy, scelte strategiche di attesa. Quel che è certo è che il 2029 non è lontano, e chi arriva tardi alla costruzione dell’infrastruttura rischia di arrivare tardi anche al mercato.

Immagine generata con AI

Operatori come Nexi, Fabrick, BANCOMAT e il consorzio CBI sono tra i soggetti che il mercato guarda con attenzione, in quanto potenziali intermediari o abilitatori tecnici nel processo di adozione. Le loro mosse — in termini di integrazione dei protocolli, aggiornamento delle piattaforme e accordi con gli istituti bancari — determineranno in larga misura quanto velocemente l’euro digitale diventerà uno strumento concreto per i consumatori italiani.

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Cosa cambia per chi ha un conto in banca

Per il cliente finale, la domanda pratica è: cosa cambierà davvero? Nel modello attualmente allo studio, l’accesso all’euro digitale avverrebbe attraverso un wallet digitale collegato al proprio istituto di credito o a un prestatore di servizi di pagamento abilitato. L’esperienza utente potrebbe somigliare a quella di un conto di pagamento, ma con una differenza sostanziale: i fondi non sarebbero un credito verso la banca, bensì moneta della banca centrale.

Questo ha implicazioni importanti in termini di rischio: a differenza dei depositi bancari, che sono garantiti fino a una soglia dal Fondo di garanzia, l’euro digitale sarebbe una passività diretta della BCE. Un livello di sicurezza che, in teoria, non ha equivalenti nel sistema attuale.

Le banche, dal canto loro, dovranno adattare le proprie piattaforme tecnologiche per gestire questo nuovo tipo di strumento, formare il personale, aggiornare i processi di onboarding e compliance, e trovare un modello di business sostenibile in un contesto in cui distribuiscono uno strumento pubblico senza poter fare raccolta su quei fondi.

Infrastrutture antifrode e intelligenza artificiale nel futuro dei pagamenti

L’euro digitale non arriva in un vuoto tecnologico. Il settore dei pagamenti italiano sta già evolvendo su più fronti: sistemi antifrode basati su intelligenza artificiale, nuove architetture di real-time payment, aggiornamento delle infrastrutture interbancarie. L’arrivo della valuta digitale della BCE si innesta in questo processo, accelerandolo e complicandolo allo stesso tempo.

Le banche che stanno investendo oggi in sistemi di autenticazione avanzata, in architetture API aperte e in piattaforme di pagamento modulari si trovano in una posizione migliore per integrare l’euro digitale quando diventerà operativo. Chi invece ha rimandato la modernizzazione tecnologica rischia di trovarsi a dover fare due salti contemporaneamente: aggiornare l’esistente e adottare il nuovo.

Il percorso verso il 2029 è ancora lungo, ma le scelte infrastrutturali che le banche italiane stanno compiendo adesso — o che stanno rimandando — peseranno in modo determinante sulla loro capacità di stare al passo con una trasformazione che, questa volta, non è guidata dal mercato ma dalla politica monetaria europea.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.