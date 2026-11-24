La sonda BepiColombo ha raggiunto l’orbita di Mercurio il 21 novembre 2026, coronando un viaggio durato otto anni dall’ottobre 2018 a bordo di un razzo Ariane 5 partito dalla Guiana Francese. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’esplorazione spaziale europea e giapponese: la missione congiunta di ESA e JAXA porta finalmente intorno al pianeta più vicino al Sole un sistema di due orbiter scientifici, con l’obiettivo di rispondere a domande che le missioni precedenti hanno lasciato aperte da decenni. Il modo in cui BepiColombo e Mercurio si sono incontrati — dopo una traiettoria complessa che ha richiesto anni di manovre gravitazionali — racconta quanto sia difficile, tecnicamente e scientificamente, studiare questo angolo del Sistema Solare.

Otto anni di viaggio per raggiungere il pianeta più difficile da esplorare

Mercurio è paradossalmente il pianeta meno conosciuto tra quelli rocciosi del Sistema Solare, nonostante sia il più vicino al Sole. La ragione è fisica: avvicinarsi a Mercurio senza essere catturati dalla gravità solare richiede una serie di manovre di frenata estremamente precise, che consumano tempo e carburante. BepiColombo ha impiegato otto anni per percorrere questa traiettoria a spirale interna, sfruttando i flyby gravitazionali di Terra, Venere e dello stesso Mercurio per perdere energia orbitale e inserirsi nella giusta orbita.

Il 21 novembre 2026, alle 13:24 ora americana della costa est (18:24 GMT), è iniziata la manovra di inserzione orbitale, durata 37 minuti. Un momento critico: un errore in quella finestra avrebbe significato perdere la sonda nella gravitazione solare. Nei giorni immediatamente successivi, la notizia dell’avvenuto ingresso in orbita ha circolato su scala internazionale, e il 23 novembre 2026 diversi media di settore hanno ripercorso anche la figura scientifica di Giuseppe “Bepi” Colombo, il matematico e ingegnere italiano a cui la missione è intitolata, ricordando il suo contributo fondamentale alla comprensione delle traiettorie interplanetarie.

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Due sonde, una missione: come è costruito BepiColombo

BepiColombo non è un unico veicolo spaziale, ma un sistema composto da tre elementi principali. Il primo è il Mercury Planetary Orbiter (MPO), sviluppato da ESA, che studierà la superficie, la geologia e la composizione interna del pianeta. Il secondo è il Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), noto anche come Mio, realizzato da JAXA, dedicato all’analisi del campo magnetico e dell’ambiente spaziale intorno a Mercurio. Il terzo elemento è il Mercury Transfer Module (MTM), che ha fornito la propulsione e l’energia durante il lungo viaggio interplanetario.

Questa architettura a doppio orbiter è una delle caratteristiche più ambiziose della missione: i due veicoli studieranno il pianeta da prospettive complementari, combinando dati sulla superficie con quelli sull’ambiente magnetosferico. Una sinergia che nessuna delle due missioni precedenti ha mai potuto offrire.

Cosa sappiamo di Mercurio — e cosa ancora non capiamo

Solo due missioni nella storia hanno studiato Mercurio da vicino: Mariner 10 della NASA, negli anni Settanta, e MESSENGER, che ha orbitato il pianeta tra il 2011 e il 2015. Eppure Mercurio continua a sorprendere. Le sue caratteristiche fisiche sfidano i modelli planetari standard:

Il nucleo di Mercurio occupa l’85% del volume totale del pianeta — una proporzione anomala rispetto agli altri pianeti rocciosi, che i geofisici faticano ancora a spiegare pienamente.

— una proporzione anomala rispetto agli altri pianeti rocciosi, che i geofisici faticano ancora a spiegare pienamente. La superficie raggiunge temperature di 430 gradi Celsius sul lato esposto al Sole.

sul lato esposto al Sole. Nonostante queste temperature estreme, nei crateri in ombra vicino ai poli è stata rilevata la presenza di ghiaccio d’acqua, protetto dalla luce solare da pareti rocciose che non si sono mai spostate per miliardi di anni.

Immagine generata con AI

BepiColombo è progettato per approfondire ciascuno di questi enigmi con strumenti di nuova generazione, più precisi di quelli che MESSENGER portava a bordo.

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Il contributo italiano e il ruolo di Strofio

Tra gli strumenti scientifici a bordo dell’orbiter ESA figura Strofio, un componente dello strumento SERENA finanziato dalla NASA attraverso il suo Discovery Program e costruito e gestito dallo Southwest Research Institute (SwRI). Il responsabile scientifico di Strofio è Stefano Livi dell’Università del Michigan.

Il compito di Strofio è analizzare l’esosfera di Mercurio, l’atmosfera estremamente sottile del pianeta. A differenza delle atmosfere di Terra o Venere, quella di Mercurio è così rarefatta da non comportarsi come un gas tradizionale: le particelle che la compongono raramente interagiscono tra loro e provengono direttamente dalla superficie o dal vento solare. Capire la composizione di questa esosfera significa capire quali materiali costituiscono il suolo mercuriano e come il vento solare erode la superficie nel tempo.

Perché questa missione conta anche per noi

Studiare Mercurio non è solo un esercizio di curiosità scientifica. La comprensione di come si è formato un pianeta con un nucleo così sproporzionato rispetto alla sua dimensione totale ha implicazioni dirette per i modelli di formazione del Sistema Solare nel suo complesso — e per capire come si siano formati pianeti rocciosi attorno ad altre stelle. La presenza di ghiaccio d’acqua in un ambiente così estremo pone domande sulla distribuzione dell’acqua nel cosmo e sulla sua persistenza in condizioni che sembrano escluderla.

BepiColombo è la terza missione a visitare Mercurio, ma la prima a portarvi due orbiter simultaneamente. I dati che raccoglierà nei prossimi anni — una volta che MPO e Mio avranno raggiunto le rispettive orbite operative — rappresenteranno la mappatura più dettagliata mai realizzata del pianeta più interno del Sistema Solare. Per sapere cosa troveranno, il sito ufficiale ESA dedicato alla missione aggiorna regolarmente lo stato operativo della sonda e i risultati scientifici preliminari.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.