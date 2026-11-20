Una startup italiana specializzata in processori quantistici superconduttori è entrata nel radar del principale programma europeo per le imprese deep-tech. Il 16 novembre 2026, l’European Innovation Council ha annunciato la selezione di Planckian per un finanziamento complessivo da 10 milioni di euro nell’ambito dell’EIC Accelerator — un risultato che posiziona la startup pisana tra le realtà più promettenti del settore quantistico a livello continentale.

Una selezione su 453 candidature europee

Il programma EIC Accelerator non è una corsia preferenziale aperta a tutti: per questa tornata, Planckian è stata scelta tra sole 35 aziende deep-tech selezionate su un totale di 453 domande complete provenienti da tutta Europa. Un tasso di successo inferiore all’8%, che dà la misura della competitività del bando e del peso specifico del riconoscimento ottenuto.

L’EIC Accelerator è lo strumento della Commissione europea pensato per portare le tecnologie di frontiera dal laboratorio al mercato, con un’attenzione particolare alle aree in cui il gap tra ricerca e industria è ancora molto ampio. La tecnologia quantistica rientra esattamente in questa categoria: enormi potenzialità teoriche, ma ancora pochi attori capaci di trasformarle in prodotti scalabili.

Come è strutturato il finanziamento da 10 milioni

I 10 milioni di euro non arrivano tutti nella stessa forma. Il pacchetto è strutturato come blended finance, cioè una combinazione di strumenti diversi:

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2,5 milioni di euro in grant , ovvero un contributo a fondo perduto;

, ovvero un contributo a fondo perduto; 7,5 milioni di euro in equity, un investimento diretto dell’EIC Fund nel capitale della società.

La parte in equity è destinata al prossimo round Series A di Planckian, ed è subordinata al completamento della due diligence da parte dell’EIC Fund. Non si tratta quindi di denaro già versato, ma di un impegno formale che rafforza significativamente la credibilità della startup agli occhi di eventuali co-investitori privati. In un settore dove raccogliere capitali richiede spesso anni di negoziazioni, una validazione di questo tipo vale spesso quanto il finanziamento stesso.

Cosa fa Planckian e da dove viene

Planckian è uno spin-off congiunto dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore, fondata nel 2023. Ha sede operativa sia a Pisa che a Milano, e sviluppa processori quantistici superconduttori basati su un’architettura a shared control — un approccio che distingue la sua tecnologia dalle soluzioni più diffuse nel panorama internazionale.

Immagine generata con AI

I processori quantistici superconduttori sono oggi al centro della corsa globale al quantum computing: aziende come IBM, Google e una serie di startup statunitensi ed europee stanno investendo miliardi per sviluppare macchine in grado di risolvere problemi computazionali irrisolvibili dai computer classici. La sfida tecnica principale riguarda la scalabilità: aumentare il numero di qubit mantenendo la coerenza quantistica e la controllabilità del sistema è uno dei problemi aperti più difficili del settore.

L’architettura shared control sviluppata da Planckian si inserisce proprio in questo contesto, proponendo un approccio alternativo alla gestione e al controllo dei qubit. I dettagli tecnici specifici su come questa architettura affronti i colli di bottiglia ingegneristici tipici dei sistemi superconduttori non sono stati resi pubblici in forma verificata, ma la selezione da parte dell’EIC — che dispone di comitati tecnici specializzati — costituisce un segnale indiretto della solidità dell’approccio.

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Perché questo finanziamento conta per l’ecosistema italiano

L’Italia non è storicamente associata a grandi successi nel deep tech hardware, soprattutto in settori ad alta intensità di capitale come il quantistico. Planckian rappresenta un’eccezione rilevante: nata dall’incontro tra due istituzioni accademiche di primo piano — l’Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore — è riuscita in meno di tre anni dalla fondazione a ottenere un riconoscimento europeo di primo piano.

Il fatto che la startup sia uno spin-off accademico non è un dettaglio secondario. In Europa, alcune delle realtà quantistiche più avanzate — come IQM in Finlandia o Alice & Bob in Francia — sono nate da laboratori universitari, e il trasferimento tecnologico dall’università all’impresa è considerato uno degli indicatori chiave della maturità di un ecosistema innovativo. Per l’Italia, la riuscita di Planckian può aprire una strada e dimostrare che anche nel nostro paese esistono le condizioni per costruire aziende competitive nella frontiera tecnologica più avanzata.

Per chi vuole approfondire il contesto del programma EIC Accelerator e le altre aziende selezionate, il Quantum Computing Report offre un’analisi dettagliata della selezione.

Con i 10 milioni dell’EIC come trampolino, Planckian entra ora nella fase più delicata: trasformare una tecnologia promettente in un prodotto che possa competere — e trovare clienti — in un mercato globale dei processori quantistici dove i tempi si stanno accorciando rapidamente e le risorse in gioco sono sempre più consistenti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.