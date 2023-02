Il 2023 è appena iniziato e per chi avesse in mente di fare un viaggio ma non sa dove andare The Guardian ha stilato un elenco con 23 mete europee imperdibili. Si va dall’Italia all’Inghilterra, dalla Spagna al Portogallo, dalla Grecia alla Germania. Tante le città, più o meno grandi, che vengono considerate come assolutamente da visitare. L’Italia vanta ben tre posizioni con la Toscana inserita interamente: dunque non una delle città ma l’intera Regione.

I luoghi italiani segnalati da The Guardian

Per quanto riguarda l’Italia sono tre i posti inseriti nella lista delle 23 mete europee consigliate. Al secondo posto spiccano le Cinque Terre comprendenti Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Definite “le gemme della Riviera ligure” offrono natura selvaggia, abitazioni colorate e a picco sul mare. Al decimo posto c’è invece la Toscana nella sua interezza: dai luoghi d’arte, come gli Uffizi e la Cattedrale del Brunelleschi a Firenze, ai paesini con paesaggi mozzafiato e ai luoghi marittimi. Infine al ventiduesimo e penultimo posto c’è la via Appia, la prima via d’Italia, che iniziava a Roma e terminava a Brindisi con un sentiero di circa 900 chilometri. Proprio nel 2023 inizierà una riqualificazione per ripristinare alcune tappe della via.

Talamone, Toscana

Le altre 23 mete europee da visitare

Oltre ai luoghi italiani al primo posto della lista c’è Fuseta, in Portogallo, piccolo borgo di pescatori. Al terzo c’è Kranj, in Slovenia e poi Manchester e Liverpool in Inghilterra. Segue Spetse, in Grecia, una delle isole dell’arcipelago delle Saroniche, e poi la Croazia con i Laghi Imotski (Dalmazia) su cui spicca il Lago Blu. L’Inghilterra torna nella lista con Margate, nella contea del Kent, e con il Sentiero di Ridgeway che proprio nel 2023 compie 50 anni. Tra le prime 10 posizioni c’è anche la Turchia con Gaziantep e Sanlurfa. Scendendo c’è la regione di Hauts-de-France, in Francia, famosa per la crema Chantilly, e Highlands in Scozia. Seguono la famosa Copenhagen in Danimarca e Lipsia in Germania.

Per la Spagna vengono indicate ben due città: Malaga, che celebrerà i 50 anni dalla morte di Picasso (città natale dell’artista), e Huesca che possiede una delle stazioni più grandi d’Europa, la stazione Canfranc utilizzata dagli ebrei per fuggire dal Paese. La Francia ritorna nella lista con Marsiglia, Bordeaux, Tolosa, Lille, Nantes, Nizza, Lione, che ospiteranno la coppa del Mondo di rugby nell’estate 2023. Ritorna anche la Scozia con Stranraer e Eyemouth. Per l’Austria ci sono i Villaggi delle Alpi, mentre per l’Irlanda Dun Laghoaire, città di mare vicino Dublino. Chiudono la lista nuovamente Francia e Scozia con, rispettivamente, Versaille e l’Isola di Skye.

