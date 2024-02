Secondo l’ultimo rapporto AIE 2023, si è registrato un incremento del 50% per quel che concerne l’utilizzo delle energie rinnovabili.

Secondo l’ultimo rapporto 2023 dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), il settore delle energie rinnovabili sta registrando una crescita esponenziale, con un incremento del 50% nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto all’anno precedente. In particolare, il solare fotovoltaico, che quasi raggiunge i 510 gigawatt (GW) di capacità installata nel 2023, rappresentando tre quarti dell’intera capacità di energia rinnovabile a livello mondiale.

Energie rinnovabili, un vero boom: i dati del rapporto AIE 2023

Il documento Renewables 2023 dell’AIE evidenzia come la capacità – a livello mondiale – di generare energia rinnovabile stia crescendo ad un ritmo senza precedenti, superiore a qualsiasi altro periodo degli ultimi trent’anni. L’obiettivo stabilito dalla COP28 di triplicare la quota delle energie rinnovabili entro il 2030 sembra esser molto vicino, grazie a questo nuovo approccio.

Una diga per l’energia idroelettrica, le turbine eoliche e i pannelli solari

Il rapporto, che rappresenta la prima analisi delle tendenze globali nel campo delle energie rinnovabili dopo l’ultima conferenza COP28 tenutasi a Dubai, prevede che l’energia rinnovabile possa raggiungere i 7.300 GW entro il 2028.

Inoltre, il solare fotovoltaico e l’eolico sono destinati a costituire il 95% dell’aumento totale delle capacità rinnovabili: le fonti rinnovabili potrebbero superare quelle energetiche – di solito utilizzate – entro il 2025.

Il ruolo della politica in questo contesto

Il documento pone – inoltre – l’accento sul ruolo fondamentale che hanno, in tale contesto, le politiche governative nel promuovere la crescita delle energie rinnovabili, stimando – al contempo – un incremento del 21% rispetto alle previsioni attuali, qualora tali politiche fossero attuate con maggiore celerità.

La Cina – in questo scenario – si pone come un protagonista chiave in questo scenario, in quanto contribuisce, in maniera significativa, all’espansione delle energie rinnovabili a livello globale, in particolare nel settore solare fotovoltaico, dove ha commissionato una quantità di energia solare pari a quella mondiale del 2022.

Fatih Birol, direttore esecutivo dell’AIE, mette in evidenza come le tecnologie eoliche onshore e il solare fotovoltaico siano ormai più convenienti rispetto ai nuovi impianti a combustibili fossili in quasi tutte le parti del mondo.

Tuttavia, la sfida maggiore rimane quella di incrementare i finanziamenti e facilitare la diffusione delle tecnologie rinnovabili, soprattutto nelle economie emergenti e in via di sviluppo.

