Il noto marchio di supermercati LIDL, sempre attento alle esigenze dei propri clienti, ha deciso di ampliare la propria offerta con un nuovo prodotto dedicato alle energie rinnovabili: il kit fotovoltaico da balcone low-cost. Ecco come funziona e il prezzo di vendita proposto dalla nota catena di supermercati tedesca.

LIDL presenta il kit di pannelli fotovoltaici low-cost da balcone

Dopo il lancio del kit fotovoltaico di IKEA per combattere il carro energia, arriva sul mercato anche quello di LIDL, nota catena di supermercati tedesca, è stato pensato per coprire il fabbisogno energetico di piccole abitazioni, permettendo di risparmiare sulle bollette elettriche in modo eco-sostenibile.

Il kit – denominato Parkside PBKW 300 A1 Smart – è composto da un pannello solare, un regolatore di carica e una batteria, il tutto ad un prezzo estremamente vantaggioso di soli 199 euro.

Esempio di kit solare

L’installazione del kit è molto semplice e non richiede alcuna competenza tecnica particolare. Grazie alla ridotta dimensione del pannello solare, infatti, è possibile installarlo facilmente su un balcone o su una finestra. In questo modo, si può sfruttare al massimo la generazione di energia pulita, anche nelle abitazioni più piccole.

Quanta energia produce e cosa può alimentare

Quanta energia può produrre un pannello fotovoltaico di queste dimensioni? Secondo i dati riportati dai siti specializzati, un pannello solare di 1mq può produrre circa 150-263 kWh di energia all’anno.

Il kit fotovoltaico da balcone LIDL può far risparmiare fino a 100 Wh al giorno, che aumentano a 200 Wh su base annuale, se si installa un secondo pannello solare.

Nel primo caso, si può alimentare una serie di dispositivi di uso quotidiano come smartphone, tablet, notebook e piccoli elettrodomestici. Nel secondo, invece, anche un frigorifero e un climatizzatore, ad esempio.

Impianto energia solare

Il kit fotovoltaico proposto da Lidl include un pannello solare con una potenza di 150 W, un inverter di rete che può gestire fino a 300 W, 5 metri di cavo e tutti gli accessori necessari per l’installazione.

Il kit può essere ampliato fino a 300 W con un secondo pannello o fino a 600 W attraverso l’aggiunta di quattro pannelli e di un secondo inverter.

Inoltre, il sistema è dotato di un inverter con sistema Wi-Fi integrato che permette di monitorare l’impianto da remoto tramite l’app LIDL Home, rendendo il controllo del proprio impianto fotovoltaico ancora più semplice e immediato.

Grazie a questa soluzione, LIDL offre ai propri clienti un kit completo ed estremamente versatile, in grado di adattarsi alle esigenze più diverse, con la consueta attenzione alla qualità e al prezzo accessibile.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO