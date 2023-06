Vetro o plastica? Quante volte ce lo siamo chiesti davanti alla scelta su quale bottiglia preferire per quanto riguarda l’acqua. Secondo qualcuno, l’acqua in bottiglia di vetro è infatti migliore, mentre altri sostengono che il prezzo di quella in bottiglia di plastica sia più conveniente. Ma qual è davvero la differenza? La risposta ce la forniscono gli esperti, che consigliano di preferire sempre l’acqua in bottiglia di vetro, per più di una ragione. Scopriamo insieme quali.

Perché l’acqua in vetro è più buona?

Potrebbe sembrare solo una diceria, ma in realtà ci sono diverse ragioni che portano a preferire l’acqua in bottiglia di vetro rispetto a quelle in bottiglie di plastica. Contrariamente alle bottiglie in plastica, le bottiglie in vetro non influiscono sul sapore dell’acqua. Il vetro è un materiale non poroso, quindi non consente l’ingresso di elementi estranei nell’acqua come potrebbe accadere con le bottiglie in plastica che con il tempo si possono deteriorare.

bottiglie acqua tappi plastica

La trasparenza del vetro consente poi di verificare la qualità dell’acqua e di notare eventuali impurità o alterazioni del colore. Cosa che può accadere anche con le bottiglie in plastica, ma non sempre. Inoltre, l’acqua in bottiglia di vetro è anche eco-sostenibile, poiché può essere riciclata e riutilizzata molte volte senza perdere la sua qualità. E anche questo è un aspetto da non sottovalutare.

Cosa influisce sul sapore dell’acqua?

Ci sono diversi fattori che possono influire sul sapore dell’acqua potabile. Ad esempio, la presenza di minerali come calcio, magnesio e ferro. Inoltre, la durezza dell’acqua, ossia la sua concentrazione di sali minerali disciolti, può influenzare il suo sapore. Altri fattori che possono influire sul sapore sono poi la presenza di sostanze organiche e inorganiche, la temperatura, il livello di cloro utilizzato nel processo di trattamento e la presenza di batteri e altri contaminanti.

In generale, l’acqua potabile dovrebbe avere un sapore fresco e neutro, senza alcun odore o sapore sgradevole. Per capire quale acqua sia invece più dissetante, molto dipende dalle preferenze e dai gusti personali. In generale un’acqua più carica di minerali potrebbe risultare meno dissetante, lasciando il nostro palato eccessivamente asciutto. Tuttavia, l’importante è che l’acqua sia priva di contaminanti. Basta questo per assicurarci di avere una fonte di idratazione sicura e salutare.

Quanto può stare l’acqua in bottiglia di vetro?

L’acqua contenuta in una bottiglia di vetro può rimanere per un periodo di tempo variabile a seconda di diversi fattori, tra cui la qualità, la pulizia della bottiglia e le condizioni di conservazione. In generale, l’acqua può rimanere nella bottiglia per diversi giorni o anche settimane senza subire alterazioni significative di sapore o qualità, a patto che la bottiglia sia conservata in un luogo fresco e asciutto e la sua apertura sia stata sigillata correttamente. Se non aperta, una bottiglia di vetro può conservare l’acqua fino a tre anni, circa un anno in più rispetto alle bottiglie di plastica.

Tuttavia, è sempre consigliabile consumare l’acqua entro pochi giorni dalla sua apertura per garantirne la massima freschezza e igiene.

