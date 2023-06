Se state cercando un modo per migliorare la salute mentale e fisica, probabilmente avete già sentito parlare del Pilates. Questa disciplina è diventata sempre più popolare negli ultimi anni, grazie ai suoi numerosi benefici per il benessere generale. In questo articolo esploreremo in cosa consiste tale disciplina, i suoi molteplici vantaggi e come alcune influencer su Instagram lo promuovono nelle loro vite quotidiane.

In cosa consiste il Pilates

Il Pilates è una disciplina che si concentra sull‘allineamento del corpo e sulla corretta respirazione, mirando a migliorarne la forza muscolare, l’equilibrio e la flessibilità. Questo metodo di allenamento prende il nome dal suo fondatore, Joseph Pilates, che lo ha sviluppato negli anni ’20.

Il Pilates si basa su un insieme di esercizi fluidi e controllati che coinvolgono tutto il corpo in modo equilibrato. Gli esercizi sono pensati per lavorare sui muscoli profondi dell’addome e della schiena, noti come “core“, ma coinvolgono anche gambe, braccia e glutei. L’obiettivo principale è quello di creare una connessione mente-corpo attraverso movimenti deliberati ed eleganti.

Esercizi di Pilates

Uno dei punti salienti del Pilates è l’enfasi sulla postura corretta durante gli esercizi. La tecnica richiede un allineamento preciso delle spalle, della colonna vertebrale e dei fianchi per evitare tensioni o lesioni muscolari.

Il Pilates può essere personalizzato per adattarsi alle diverse capacità fisiche individuali ed è adatto a tutti i livelli di fitness: dagli atletici ai principianti assoluti. Infatti, molte persone utilizzano questa pratica come opzione, non solo per rimanere in forma, ma anche come terapia complementare contro dolori alla schiena o al collo.

I benefici per il corpo e la mente

Il Pilates non è solo una forma di esercizio fisico, ma anche un modo per migliorare la salute mentale e il benessere generale. Uno dei principali benefici del Pilates è che aiuta a rafforzare i muscoli profondi dell’addome e della schiena, migliorando la postura e prevenendo il mal di schiena.

Non è solo questo: il Pilates può aiutare a ridurre lo stress e l’ansia, aumentando la concentrazione mentale. Molte persone trovano che praticare il Pilates regolarmente contribuisca ad aumentare l’autostima e la fiducia in sé stesse.

Il fatto che si tratti di un esercizio a basso impatto significa che può essere adatto a tutte le età. Anche se siete sedentari da anni o avete problemi fisici come artrite o osteoporosi, ci sono modi per modificare gli esercizi in modo da adattarli alle vostre possibilità.

Poiché molti degli esercizi richiedono una maggiore consapevolezza del corpo, ciò può portare ad una migliore connessione tra mente e corpo. Estendendo questa pratica oltre alla palestra potrebbe aiutarvi a gestire meglio la tensione nella vita quotidiana.

Fa dimagrire? La risposta non è univoca

Molta gente si avvicina al Pilates con l’obiettivo di dimagrire, ma la risposta alla domanda “Il Pilates fa dimagrire?” non è così semplice. In realtà, il Pilates può essere un efficace strumento per perdere peso, ma non deve essere considerato come una soluzione magica.

Pilates

Sebbene il Pilates non sia principalmente pensato per bruciare calorie in modo intenso e veloce come gli esercizi cardiovascolari ad alta intensità o le attività aerobiche tradizionali, esso aiuta a sviluppare i muscoli principali del corpo e a migliorare la postura. Ciò significa che siamo in grado di utilizzare maggiormente i nostri muscoli anche durante le normali attività quotidiane, aumentando il nostro metabolismo basale.

Molti degli esercizi di coinvolgono più gruppi muscolari contemporaneamente, tra cui quelli dell’addome e della schiena. Questo tipo di allenamento mirato può favorire uno sviluppo armonioso dei muscoli e tonificare tutto il corpo.

Infine, anche se la perdita di peso dipende da molti fattori diversi come l’alimentazione e lo stile di vita generale, oltre all’esercizio fisico praticato regolarmente, possiamo dire con certezza che includere delle sessioni settimanali di pilates nella nostra routine fitness può contribuire positivamente al raggiungimento degli obiettivi a lungo termine.

La disciplina su Instagram: That Girl e Pink Pilates Princess

Tale disciplina è diventata immensamente popolare negli ultimi anni, grazie alla sua capacità di offrire numerosi benefici sia al corpo che alla mente. Questo metodo di allenamento è stato promosso da molti istruttori e influencer su Instagram, tra cui That Girl e Pink Pilates Princess.

That Girl (il cui vero nome è Christina Howells) ha fondato un’azienda di fitness online chiamata “That Method“, dove incoraggia i suoi seguaci a provare questa disciplina come parte del proprio programma di allenamento settimanale. La sua pagina Instagram presenta video tutorial dettagliati sui vari esercizi del Pilates, accompagnati da consigli utili per aiutare i principianti a iniziare.

Pink Pilates Princess (ossia Charlotte Dodson), si concentra più sulla dimensione mentale della disciplina. Oltre agli esercizi fisici, offre anche tecniche di meditazione e respirazione per aiutare le persone a rilassarsi completamente durante la sessione di allenamento.

Entrambe hanno creato una comunità online molto attiva intorno al loro approccio innovativo. Le loro pagine Instagram sono piene zeppe di storie ispiranti e motivazionali dei propri clienti che hanno sperimentato i benefici del pilates sul proprio benessere psicofisico.

