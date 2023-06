Ogni anno, il 15 giugno, il mondo celebra la Giornata Mondiale del Vento, un’occasione speciale per riconoscere e apprezzare il potere inarrestabile della natura che soffia tra le nostre vite: il vento. Questa giornata offre l’opportunità di riflettere sull’importanza del vento come fonte di energia rinnovabile e sostenibile, nonché di esplorare il suo impatto positivo sul nostro pianeta e sul futuro energetico globale. Ma cos’è davvero l’energia eolica, come funziona e che tipo di vantaggi può garantire alle nostre società? Proviamo a scoprirlo insieme.

Energia eolica: come funziona

L’energia eolica sfrutta la forza del vento per generare energia elettrica. Il funzionamento di un impianto eolico, in parole povere, si basa sull’utilizzo di grandi pale, che vengono mosse dal vento e trasformano questa energia cinetica in energia meccanica. Quest’ultima viene poi utilizzata per far ruotare un generatore elettrico, che produce quindi l’energia elettrica.

Energia eolica

L’impianto eolico può essere posizionato in diverse aree, come parchi in mezzo al mare o su terra, in particolare in zone dove il vento soffia in modo costante e intenso. Le pale sono posizionate su un’asta che permette loro di ruotare e orientarsi verso la direzione del vento. Un computer di bordo controlla la loro direzione, in modo da massimizzare la quantità di energia prodotta.

Attraverso questo semplice meccanismo si può dunque sfruttare l’energia eolica, che è una fonte di energia rinnovabile e pulita, un’energia che non emette gas serra o altri inquinanti in atmosfera.

I vantaggi dell’energia eolica

L’energia eolica presenta molti vantaggi, sia per l’ambiente che per l’economia dei paesi di tutto il mondo. Innanzitutto è una fonte di energia rinnovabile, il che significa che è inesauribile e non produce emissioni di gas serra o altre sostanze inquinanti, come abbiamo già detto.

In secondo luogo, è relativamente economica, con costi di produzione e manutenzione in costante diminuzione. Può essere poi installata in diverse zone, e questo la rende accessibile anche in luoghi remoti e difficili da raggiungere. Inoltre, le centrali eoliche possono essere dimensionate in base alle esigenze specifiche, dal singolo generatore per uso domestico alle grandi centrali per la produzione di energia su larga scala.

Grazie a tutte queste qualità, l’energia eolica può ridurre la dipendenza da combustibili fossili importati, aumentando così la sicurezza energetica e la capacità di controllo della produzione energetica a livello locale.

Perché l’energia eolica è poco sfruttata?

Nonostante l’energia eolica sia una fonte rinnovabile e pulita di energia, l’infrastruttura necessaria per sfruttare appieno questa fonte di energia può essere costosa da installare e mantenere. Inoltre, la disponibilità del vento può variare notevolmente a seconda della posizione geografica, il che rende la rende meno affidabile rispetto ad altre fonti di energia.

In alcune regioni, inoltre, possono sorgere sfide ambientali o sociali associate alla costruzione di grandi turbine eoliche. Tuttavia, con i recenti progressi nella tecnologia, tra cui l’aumento dell’efficienza e la diminuzione dei costi, si prevede che l’eolica possa diventare sempre più competitiva nei prossimi anni. La speranza è che sempre più governi e aziende possano decidere di investire su questo tipo di energia rinnovabile, per il benessere del nostro pianeta.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO