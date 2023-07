Il sistema Alcolok è in grado di misurare il tasso alcolemico del guidatore una volta che quest’ultimo si è seduto al volante. Qualora i limiti fissati per legge siano stati superati il dispositivo blocca la macchina e dunque il conducente non può guidare. Anche se già alcune compagnie assicurative offrono l’integrazione del sistema in realtà la strada è ancora lunga. Un accordo di Bruxelles però, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza alla guida, stringe i tempi.

Cos’è Alcolok e come funziona

Il dispositivo funziona soffiando sullo stesso quando ci si siede al volante dell’automobile. E’ simile al test del palloncino, o ai sistemi in dotazione delle forze dell’ordine, ma se i limiti del tasso alcolemico, fissati per legge, vengono superati la macchina si blocca e non parte. In questo modo si potrebbero ridurre gli incidenti stradali provocati dalla guida in stato d’ebbrezza.

L’utilizzo di Alcolock è molto semplice e potrebbe essere installato nelle macchine diventando un passaggio obbligato ogni qualvolta ci si mette alla guida. Non è ancora chiaro quanto questo sistema possa essere affidabile e se ci sarà un modo per eluderlo, anche se al momento il margine di infrazione sembra minimo. Certo è che la paura di restare a piedi potrebbe portare ad un consumo più moderato di bevande alcoliche.

Controllo tasso alcolemico

Le nuove normative

Da qualche anno l’Alcolock viene inserito in alcune offerte delle compagnie assicurative. Adesso si torna a parlare di questo strumento perché rientra tra le dotazioni obbligatorie di serie previste da un accordo siglato a Bruxelles che prevede diventino obbligatorie dal 2022 sulle auto di nuova immatricolazione. Anche in Italia potrebbe arrivare presto questo dispositivo al fine di controllare chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito per legge di 0,5 g/litro.

I dispositivi attuali, installati dalle compagnie assicurative con un costo variabile, sono impostati con i valori previsti dalla legge. Quando saranno di serie verranno configurati dai produttori d’auto con i valori previsti dal Paese di destinazione della macchina.

