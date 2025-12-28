Aspirasolidi e liquidi portatile, ora da Eurospin è in super offerta: prezzo stracciatissimo

Ancora una grande offerta dal nostro supermercato di fiducia ci permette di pulire in fretta. Così non devi impazzire per rimettere tutto in ordine.

Come è andato il Natale? A prescindere da quanti parenti ed amici si siano succeduti al vostro tavolo per spazzolare tutte le pietanze cucinate da voi e dagli altri componenti della famiglia ora bisogna ripulire! Per evitare di impazzire con aspirapolvere o scopa e paletta, quindi, perché non aiutarsi con un prodotto nato a posta per questo scopo?

Non sempre raggiungere lo sporco è un’operazione facile, soprattutto se dobbiamo dare una sistemata ad un tavolo su cui ci sono briciole, sono caduti liquidi e non c’è modo di usare un aspirapolvere. Per questo, sono nati prodotti pratici e poco costosi come aspirabriciole e aspiraliquidi, a batteria o scaricabili con un cavo.

Ebbene, oggi andiamo di nuovo da Eurospin, famoso centro commerciale italiano che si può trovare nella misura di migliaia di punti vendita in tutto il paese per cercare il prodotto ideale per fare le pulizie dopo il cenone, il tutto senza spendere – promesso! – più di una ventina di euro, compresa la spedizione.

Aspira, lava e pulisci senza faticare!

Ultimamente, sul volantino della catena di supermercati è comparso un prodotto molto intrigante: si tratta del Termozeta Komodo, un elettrodomestico dall’aspetto molto futuristico. Questo strumento si può utilizzare, senza vincoli dati dal cavo, come un normale aspirabriciole con la prerogativa di rimuovere qualsiasi tipo di sporcizia da tavoli, mobili e pure sotto le sedie!

Questo aspirapolvere va a ruba (Eurospin) – www.Leonardo.it

Dotato di batteria ricaricabile e di un serbatoio da 100 millilitri, trasparente così che possiate vedere da voi quando la capienza massima dello strumento è stata raggiunta, il Komodo è disponibile in due iconiche tinte, gialla e verde, ed ha una potenza di 30 Watt. Un’ottima aggiunta per qualsiasi set di pulizie per la casa!

Al livello di costi non parliamo di un prodotto particolarmente gravoso da acquistare, dato che con 22 € – a cui potete scegliere di aggiungere circa 5 € per la spedizione a casa se siete particolarmente pigri – ve lo portate a casa, batteria e accessori per migliorare la resa del prodotto come beccucci e tubi rimovibili inclusi.