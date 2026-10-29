Nelle ultime ore prima di Halloween, il cielo italiano si prepara a ospitare un ospite inatteso: l’asteroide 2025 UK9, già ribattezzato dai media l’asteroide di Halloween, sfiorerà la Terra nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2026, passando a una distanza inferiore a quella della Luna. E per chi non fosse sveglio alle tre di notte, c’è una seconda occasione: il 2 novembre l’asteroide sarà ancora osservabile dall’Italia. L’evento astronomico legato all’asteroide halloween 2026 è già uno dei passaggi ravvicinati più discussi dell’anno.

Due date, due asteroidi: cosa sta succedendo nel cielo di fine ottobre

Non si tratta di un unico evento isolato. Secondo le fonti, due asteroidi si avvicineranno alla Terra in coincidenza con Halloween: uno il 31 ottobre 2026, l’altro il 2 novembre 2026. Il protagonista principale è l’asteroide 2025 UK9, scoperto nel 2025 e classificato come oggetto near-Earth, cioè un corpo celeste la cui orbita si avvicina periodicamente a quella del nostro pianeta.

Il fatto che il passaggio avvenga proprio a cavallo di Halloween non è naturalmente una coincidenza cercata, ma ha contribuito ad amplificare l’interesse del pubblico attorno a questo evento astronomico. Il nome “asteroide di Halloween” è nato spontaneamente, ed è rimasto.

L’avvicinamento del 31 ottobre: più vicino della Luna alle 3:30 di notte

Il momento di massima vicinanza è atteso per le 3:30 del mattino, ora italiana, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre. In quel momento, l’asteroide 2025 UK9 si troverà a una distanza dalla Terra inferiore a quella che separa il nostro pianeta dalla Luna.

Per capire la portata del dato: la Luna si trova mediamente a circa 384.000 chilometri dalla Terra. Un asteroide che passa al di sotto di quella soglia è, in termini astronomici, estremamente vicino. Non abbastanza da rappresentare un pericolo concreto — le agenzie spaziali mondiali monitorano costantemente questi oggetti proprio per escludere rischi di impatto — ma abbastanza da rendere l’evento degno di attenzione scientifica e divulgativa.

Per chi volesse provare a osservarlo in diretta, l’orario di picco è chiaramente poco comodo: le 3:30 di notte sono un ostacolo per la maggior parte degli appassionati. Ma il cielo di fine ottobre, con le notti più lunghe e l’aria tendenzialmente limpida, offre comunque condizioni favorevoli a chi è disposto a svegliarsi.

Il 2 novembre: quando l’asteroide di Halloween diventa visibile dall’Italia

Per chi preferisce aspettare, il 2 novembre 2026 rappresenta l’occasione più accessibile. L’asteroide 2025 UK9 sarà ancora visibile dall’Italia, anche se non si troverà più al punto di massima vicinanza raggiunto nella notte di Halloween.

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Immagine generata con AI

Questo è un dettaglio importante da tenere a mente: la visibilità non coincide necessariamente con il momento di avvicinamento massimo. L’asteroide continuerà a essere tracciabile nei giorni successivi al 31 ottobre, e il 2 novembre offre una finestra osservativa confermata per il territorio italiano.

Le condizioni specifiche di osservazione — la strumentazione necessaria, la magnitudine apparente dell’oggetto, le coordinate esatte — dipendono da variabili che vanno verificate attraverso fonti scientifiche aggiornate come l’ANSA Scienza, che ha seguito l’evento fin dall’annuncio. È sempre consigliabile consultare i bollettini degli osservatori astronomici locali, che forniscono le effemeridi aggiornate ora per ora.

Perché questi passaggi vengono monitorati con attenzione

Gli oggetti near-Earth come l’asteroide 2025 UK9 rientrano in una categoria che le agenzie spaziali — dalla NASA all’ESA — seguono sistematicamente attraverso programmi di sorveglianza dedicati. Il motivo è semplice: capire con anticipo la traiettoria di questi corpi celesti è la prima linea di difesa planetaria.

Quando un asteroide viene scoperto, come è avvenuto per il 2025 UK9 nel corso del 2025, i dati vengono immediatamente elaborati per calcolare la probabilità di impatto nelle decadi successive. Nel caso di questo oggetto, il passaggio ravvicinato dell’asteroide halloween 2026 è stato previsto e classificato senza allerta: si tratta di un evento spettacolare dal punto di vista astronomico, non di una minaccia.

Questo non significa che l’evento sia banale. Al contrario, ogni passaggio ravvicinato è un’opportunità scientifica: permette di raccogliere dati sulla composizione, la forma e il comportamento dell’asteroide con una precisione che non sarebbe possibile da distanze maggiori. Gli osservatori di tutto il mondo si preparano a puntare i propri strumenti verso 2025 UK9 proprio per sfruttare questa finestra temporale.

Come seguire l’evento dall’Italia

Per chi vuole osservare l’asteroide di Halloween 2026 senza necessariamente disporre di un telescopio professionale, esistono alcune strade percorribili. Molti osservatori astronomici pubblici italiani organizzano sessioni di osservazione aperte al pubblico in occasione di eventi come questo, spesso con personale esperto pronto a orientare gli strumenti e a spiegare cosa si sta guardando.

In alternativa, diverse piattaforme di live streaming astronomico trasmettono in diretta i passaggi di oggetti near-Earth, permettendo di seguire l’evento anche da casa. La notte del 31 ottobre, con il picco alle 3:30, è quella più significativa dal punto di vista scientifico; il 2 novembre è invece la data più pratica per un’osservazione diretta dall’Italia.

Che si scelga di puntare un telescopio verso il cielo o di seguire una diretta online, l’asteroide halloween 2026 offre un promemoria concreto di quanto il sistema solare sia dinamico e di quanto il confine tra la Terra e lo spazio sia, a volte, sorprendentemente sottile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.